Las Grutas: continúa la indefinición por el parador de la quinta bajada. También licitarían La Rueda.

Entre idas y vueltas, llegó la mitad del mes de noviembre y el parador de la quinta bajada aún no salió a licitación, pero parecería que tampoco habría acuerdo para la iniciativa privada, que presentó el anterior permisionario.

Justamente Fabricio Genen señaló a este medio que “no se aún nada, no me dijeron siquiera si aceptaban la propuesta o sacaban a licitación, pero de cualquier manera tiene que ser todo ahora, porque no dan los tiempos para poner en condiciones”, reiteró que no tuvo ninguna comunicación al respecto.

Por su parte el concejal Matías Rodríguez manifestó que “tendría que salir por licitación, lo definiremos en las próximas horas, creo que es lo mejor que así suceda” asimismo comentó que quien deba afrontar el canon impuesto, deberá saber que es una temporada diferente.

“Si deciden después que será una iniciativa privada, el intendente Adrián Casadei puede refrendarlo porque la Ordenanza de Emergencia existente lo permite y solo enviar al Concejo que lo vote ad referéndum” indicó.

Guillermo Masch, del FDT dijo “el expediente no está en el Deliberante, lo tienen en Planificación para hacerles unas modificaciones, según dijeron, pero en la reunión de concesiones el oficialismo dijo que saldrá por iniciativa privada” agregó que esto viene de manera desprolija desde hace tiempo y agregó que si uno observa la iniciativa privada es inviable.

En relación a la bajada La Rueda, el concesionario decidió no continuar explotándola comercialmente especificó “lo que sé es que le aumentaron el canon, que no estaba dispuesto a seguir, le iban a aumentar a 450 mil, pero van a sacar la licitación por 400 mil” detalló Masch.

También dialogamos con el permisionario de este emprendimiento y dijo que no estaban dispuesto a pagar lo que le aumentaron y confirmando que era probable que no continuarían.

El secretario de gobierno Joaquín Landivar aseguró que saldrá a licitación el parador La Rueda, “nosotros queremos que funcione este verano, además la extensión de la peatonal es importante, pero se deben actualizar los cánones, en este caso le dijimos a quien lo tenía que lo equiparaban con La Rinconada y lo rechazó, así que, por su negativa a continuar, se decidió licitarlo en breve” respecto a la quinta bajada mencionó que probablemente el viernes haya novedades.

Daniel López, jefe de la bancada de JSRN manifestó a InformativoHoy que “no tengo dudas que podrá licitarse, este jueves revisaremos el pliego, posteriormente lo elevaremos para que sea tratado en el recinto”.