Las Grutas: desvalijaron su casa y también se llevaron dos armas de fuego

El lunes por la noche, en la Comisaría de la villa balnearia, amigos del damnificado, un hombre que por la cuarentena está en Buenos Aires, denunciaron a una persona que ingresó y le robó casi todo del domicilio de Terrazas al Mar.

El sujeto, que fue encontrado por el amigo del damnificado, ocurrió en momentos en que se llevaba un televisor plasma.

Primero el ladrón dijo que tenía permiso, por eso hubo cruce de llamados, se dieron cuenta que le estaba saqueando y que lo único que no pudo sustraer era justamente el electrodoméstico.

Cuando ingresaron a la vivienda le habían robado todo, incluso dos armas de fuego registradas que tenía el propietario en su vivienda.

Además, el dueño es pescador profesional, se llevaron equipos de hasta 300 mil pesos, más tablets, ropa y otros elementos, como también otros electrodomésticos.

“Lamentablemente yo hice todos los trámites para volver y no me permiten, me había ido a vivir a Las Grutas por la tranquilidad escapando de la ciudad ya que me habían asaltado, ahora me encuentro con esto” indicó Leonardo.

Señaló que conoce a la persona “no entiendo por qué lo hizo, como vecino incluso hasta le presté plata cuando necesitaba, ahora resulta que me robó todo” sostuvo que hicieron la denuncia y que ayer a la mañana la policía procedió a ubicar al malviviente.

Según se pudo saber, el perpetrador fue encontrado por los efectivos policiales, pero negó poseer las cosas. Lo que preocupa a los investigadores son las armas. La fiscalía acciona en base a la denuncia realizada.

SIGUEN LAS DETENCIONES POR VIOLENTAR LA CUARENTENA

La Policía de Río Negro continúa con su trabajo de control de estricto cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del COVID?19.

Las últimas informaciones proporcionadas por la fuerza policial, señalan que desde el comienzo de la cuarentena hasta iniciada la tarde de este lunes, se produjeron un total de 206 detenciones, un aumento de algo más de medio centenar respecto a la cantidad informada ayer domingo.

A las ciudades de Viedma, Cipolletti, Bariloche, General Roca, San Antonio Oeste, Ingeniero Huergo, Catriel, Beltrán y El Bolsón, se agregaron como localidades en las que hubo detenciones, General Conesa y Allen.