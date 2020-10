Las Grutas: el próximo martes comienza la inscripción para el ingreso de propietarios no residentes

Así lo confirmó el intendente Adrián Casadei a InformativoHoy “como dijimos previamente, serán quienes habitan de localidades cercanas por ahora, deberán inscribirse en la aplicación, algo que anunciaremos en las próximas horas” manifestó que serán nicialmente los propietarios residentes en Viedma- Patagones, General Conesa, Valcheta y Sierra Grande.

El mandatario comunal recibió ayer junto a la secretaria de Turismo y Cultura, Marisol Martínez, a la Ministra de Turismo de Rio Negro, Martha Vélez. El intendente comentó que dialogó por varios minutos con la funcionaria provincial, especialmente sobre los protocolos sanitarios para la temporada “la ministra se llevó las copias de los protocolos aprobados por Salud, enmarcados en el Sello de Calidad”.

“Hasta ahora nadie sabe como será lo de Bariloche, lo veremos esta semana, por ejemplo, la provincia de San Luis, abrió el turismo interno los fines de semana y la ocupación no fue la esperada, ha sido mínima del total habilitado, pero no son parámetros, no podemos decir a ciencia cierta como será el verano, sí sabemos que no será masivo” aseveró.

Señaló Casadei que la semana que viene se publicarán varias licitaciones que tiene que ver con la temporada de verano.

Vélez, en su visita, no solo hizo entrega de tres termómetros digitales destinados a los centros de información turística de las ciudades del ejido; tal como se viene haciendo en varias localidades de la provincia y en cumplimiento de las nuevas exigencias sanitarias, también le manifestó al jefe municipal que están muy avanzadas las gestiones para el módulo sanitario que se instalará en Las Grutas “la gobernadora lo anunciará en pocos días”.

Respecto a los Protocolos, la ministra se llevó los que se utilizarán para Casas y Departamentos de Alquiler, de Hoteles, para la Prestación de Excursiones Terrestres, para la prestación de Servicios de Excursiones Náuticas, y para Paradores de playa.

Además, la ministra pudo participar de un encuentro con la Unidad de Control, y en este marco, los funcionarios pudieron ponerla en conocimiento de los últimos detalles para que en los próximos días se dé inicio de la prueba piloto en el Golfo San Matias.