Las Grutas: falta de disponibilidad de agua potable, un problema que debe resolver el municipio para los nuevos loteos

“Por ahora no hay factibilidad para llevar agua potable” señaló Mario Dalmasso, secretario de Planificación. ARSA debe hacer la extensión y a su vez finalizar el plan director de aguas que en la villa balnearia tendría un costo de 200 millones de pesos “son tres cisternas: Cerro Banderita, Piedras Coloradas y El Alto, pero si le agregamos más tramos para San Antonio es mucho más”.

“Está todo presentado en el ENHOSA en Buenos Aires para avanzar con las obras, pero hasta el momento no tenemos ninguna respuesta, estamos esperando que progrese la propuesta” sostuvo que el plan quedó frenado hace algún tiempo.

El delegado municipal de la villa balnearia Nicolás Carassale, señaló a Signos FM que “el plan de este gobierno comenzó en febrero del año pasado, tomamos el primer contacto con particulares, además había tomas en Las Grutas y dialogamos con la gente para empezar loteos y regularización, hubo varios convenios para armar con cláusulas y condiciones, ir avanzando de a poco”.

“Estamos ante la última etapa con el valor de la tasación del lote, la forma de pago del mismo, hay encuestas sociales realizadas y por esto debemos ver, como la gente pueda abonar y a su vez recibir la pre-adjudicación con la factibilidad en algunos casos, pero en Las Grutas no hay factibilidad de agua y por eso los vecinos aceptaron firmar sin ese servicio” aseveró.

“El problema es que no está finalizado el plan director de agua de la provincia, una vez finalizado podremos contar con el servicio, porque es complicado la factibilidad y al no tener un verano con una gran cantidad de turistas, no hemos pasado zozobra, esperamos que esto continúe para los próximos meses, pero es difícil darle factibilidad más las obras de cañería que debe pagar el municipio” indicó Carassale.

“La tierra no se puede regalar con financiación que la gente pueda abonar y que no sea una carga importante para quien deba adquirir, son en su mayoría trabajadores más las asociaciones inscriptas y cooperativas que también quiere acceder a la tierra, pero reitero, no se puede regalar la tierra y la idea es que deban abonar la totalidad de la misma” sostuvo el delegado.

“En estos días vamos a tener una reunión al respecto con las asociaciones, con las instituciones, pero sabemos por el estudio socioeconómico quien debe pagar en más cuotas o en menos, pero eso es todo lo que vamos haciendo sin perder de vista la necesidad de las personas” explicó.

Ambos funcionarios coincidieron “que la gente aceptará recibir los terrenos fiscales sin la factibilidad del servicio de agua, porque quiere su loteo” incluso Dalmasso ratificó que llevar los servicios completos son más de 200 mil pesos a cada lote.

