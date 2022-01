Las Grutas: piden más certezas ante la situación laboral de quienes contraen Covid en su trabajo

Recién ayer apareció la declaración jurada que estableció el gobierno provincial, la misma tiene carácter legal y expresa la voluntad unilateral de que quedó en su casa aislado por haberse contagiado de coronavirus. Hay empleadores que no creen en la palabra del empleado.

Un problema para el Ministerio de Trabajo de Río Negro, luego que surgió un caso en Las Grutas, empleados del rubro de gastronomía, debieron quedarse en su casa, señalando que tenía Covid positivo, por los síntomas que evidenciaban.

Asimismo, el empleador no quiso pagar esos días, porque al no haber un test, como prueba, no le abonaban los días que no asistieron a trabajar.

“Es un problema a resolver” señaló Facundo Lasalle, delegado en la oficina de San Antonio Oeste “ahora las personas deberán hacer una declaración jurada, en la que deben establecer una serie de respuestas que indique que están contagiados” dijo que es un formulario que servirá como constancia de ausentismo.

Justamente ayer el gobierno provincia indicó que “Ya está disponle el formulario para el autoreporte de personas en aislamiento por Covid19. Dicho reporte deberá ser completado de manera online y se generará automáticamente una constancia, a fin de presentarlo como constancia que justifique ausentismo laboral. Encontrá el formulario ingresando en: https://rnconstanciacovid.com/”

También aclaran que: Toda persona que presente síntomas leves y cumpla con las las características prestablecidas por el Ministerio de Salud o contacto estrecho sin vacunar, deberá completar el formulario.

Dicha denuncia hacia el empleador fue acompañada por el gremio de la UTHGRA, algo que, si bien las normativas no están claras del todo, el gremio señala que se sebe establecer una fiscalización al respecto.

“Hay empresas que envían el médico para la revisión de los empleados, pero los síntomas a veces son muy particulares, muchos no tienen la totalidad de lo que establecen los profesionales de la salud, entonces hay que apelar a la responsabilidad de que cada trabajador que hace la declaración jurada lo haga de manera fehaciente” indicó Lasalle.

Por su parte el gremio gastronómico hizo llegar una denuncia de trabajadores que no se les estaba pagando y fue remitida al subsecretario de Fiscalización para actuar de inmediato en San Antonio Oeste y Las Grutas, además el sindicato manifestó la falta de control de distintos organismos al respecto.

Desde Trabajo asegura que realizan inspecciones para garantizar estabilidad y condiciones de empleo a quienes se desempeñan en la temporada.

