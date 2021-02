Las Grutas: turistas de Bariloche denunciaron penalmente a policías de la Comisaría 29

Una familia de turistas de la localidad de Bariloche, se presentaron en la fiscalía descentralizada de San Antonio Oeste, dónde formularon una denuncia penal contra tres policías que cumplen servicio en esta temporada en la Comisaría de Las Grutas.

Según relataron los damnificados, dos jóvenes (la exposición la realizó el padre de uno de ellos), en la avenida costanera, a las 02 de la madrugada, del 24 de febrero, en la vereda del parador de la quinta bajada, procedieron a detenerlos sin ninguna explicación.

Manifiestan en la misma que “lo tiraron al piso y lo subieron a un patrullero, esposados con las manos atrás, le pegaron piñas y cree que patadas en la espalda donde le dejaron marcas” (constatadas por le médica de guardia del hospital local).

“Los arrastraron por el piso y lo subieron al patrullero, ambos esposados, en una camioneta” indican en la denuncia que luego lo tenían detenidos en la unidad en una especie de comedor dónde realizaron procedimiento de toma de huellas y datos.

Asimismo, relatan que mientras estaban en la dependencia recibieron golpes con la mano abierta, posteriormente fueron llevados a un calabozo, tras exigir hacer llamadas a los padres, otro policía ingresaba y los hacía callar golpeándolo nuevamente, eso aconteció hora más tarde de ser aprehendidos.

Incluso refieren en la denuncia que aparentemente un médico los revisó estando detenidos. Tras ser liberados, no recibieron explicación alguna de porque fueron presos.

El padre de uno de los jóvenes, señaló en la exposición que si bien no puede precisar los nombres de quienes procedieron con los apremios contra su hijo y el amigo comentó “es la primer vez en cinco años de que vengo a Las Grutas que me sucede esto” agregó que “si bien no podemos precisar quienes eran, no tenían el derecho de golpearlos y maltratarlos o de pegarles bofetadas”.

El turista también iba a realizar una notificación a la Agencia de Turismo Municipal para dar cuenta de la situación que padeció y probablemente requerirá de los servicios de un asesor letrado.

Ahora queda en manos de la fiscalía si procederá a extender la mencionada acusación a las autoridades policiales, para pedir claridad ante este hecho denunciado por visitantes que llegaron a veranear en Las Grutas.

