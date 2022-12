«Las mineras en alianza con los gobiernos, hacen anuncios como si ya fueran dueñas de las tierras»

Hace pocos días, les habitantes de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro nos enteramos a través de los medios periodísticos -que son parte del lobby minero- que la empresa canadiense Green Shift Commodities explorará litio de depósitos en roca dura en las tres provincias.

Como nos tienen acostumbrades, las mineras en alianza con los gobiernos, hacen anuncios como si ya fueran dueñas de permisos, tierras y licencia socioambiental.

Megaminería, Fracking, arenas silíceas, hidrógeno verde, oleoductos en nuestras playas son muestras de esta pretensión de avanzar sobre los bienes comunes de la naturaleza. Actúan comprando voluntades con sus dólares con la única finalidad de llevarse toda la riqueza de nuestras provincias por migajas, destruyendo y saqueando la tierra, el agua y el aire que no sólo son de nosotres sino de nuestros hijes y nietes.

Siempre con falsos anuncios grandilocuentes de inversiones, puestos de trabajo, mejoras para los pueblos y ciudades cercanas. Sabemos de las mentiras porque sólo hace falta ver las consecuencias de la megaminería en Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y San Juan.

Venimos advirtiendo, vienen por el oro, vienen por todo. Ahora vienen por el litio.

Explotación de litio que está destruyendo las fuentes de agua de los salares del norte jujeño y salteño. Lo afirman las más de 30 comunidades que viven hace siglos en los salares y están perdiendo sus territorios, lo niegan los gobiernos que entregan permisos de explotación como caramelos.

Maggie Wood, directora de una organización que representa a más de 100 grupos ambientales en Australia Occidental, señala que la extracción de estos minerales es destructiva para el medio ambiente. Habla de la mina de Greenbushes en Australia que es la mina más grande de litio del mundo y extrae el litio de depósitos de roca dura como se pretende llevar a cabo en nuestros territorios.

Para las grandes empresas mineras depredadoras no existen leyes de ambiente, no existen permisos ambientales, no existen leyes de información pública ambiental, no existe el acuerdo de Escazú. Todo lo pasan por encima. Compran el silencio.

Pero les habitantes de la meseta, de la cordillera, de los valles y de las costas de Chubut, Río Negro y Neuquén les decimos NO.

Basta de terricidio.

Consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias.

Basta de robar los bienes comunes de la naturaleza que son de todes.

Basta de proyectos que sólo dejan miseria y pobreza

Basta de saqueo.

No nos callamos.

Nos encontramos, nos organizamos, damos la lucha juntes.

Defendemos la vida y el territorio

Asambleas del Curru Leufu. Río Negro

Asamblea en defensa del agua y el territorio Huawel Niyeo. Río Negro

Asamblea por el agua y la tierra de Fiske Menuco. Río Negro

Asamblea interpueblos. Río Negro.

Asamblea por el agua y la tierra. Las Grutas. Río Negro

Asamblea permanente del Comahue por el agua. APCA Allen. Río Negro

Asamblea Coli Leuvu. Catriel. Río Negro

Asamblea permanente por el río Colorado. Río Negro

Foro ambiental y social. Comodoro Rivadavia. Chubut

Asamblea de vecinos por el NO a la mina de Esquel. Chubut

Autoconvocados por el chubutazo. Chubut

Asamblea permanente del Comahue por el agua. APCA Neuquén

Asamblea popular Zapala en defensa del agua y el acuífero. Neuquén.

Movimiento Patagónico libre. Santa Cruz.

Lof Quemquemtrew

Comunidad Newen Taiñ Mapu. Waiki Ñielo

Red Ecosocialista. Santa Cruz

Red Jarilla de Plantas saludables de la Patagonia.

