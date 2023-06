“Las quincenas del personal de Perla del Este lo afronta la subsecretaría de pesca” dijo Ressler

Trabajadores del frigorífico de San Antonio Este iniciaron una protesta frente al muelle “Heleno Arcángel” dónde ayer iniciaron una serie de manifestaciones “no sabemos a quién creerle porque no sabemos que va a pasar” señalaron.

Mencionaron que hoy continuarían con la protesta hasta tener la certeza de su situación ya que no fueron despedidos, tampoco notificados y ellos no renunciaron “no sabemos la verdad, que pasará con todos los trabajadores” comentaron.

Por su parte la subsecretaria de pesca Jessica Ressler se refirió a la situación planteada en una entrevista en Signos FM “es importante aclarar que el Ministerio de Producción no está abonando las quincenas o los salarios correspondientes a los trabajadores, lo que se está haciendo es generar aportes, a los efectos de acompañar a los obreros en esta situación en la que no se ha podido resolver todavía respecto al vínculo laboral, en virtud de este contexto que atraviesan los empleados de Perla del Este”.

Aseveró que “La provincia está realizando aportes a los trabajadores para poder paliar la situación. Y por otra parte comentar que tampoco se ha cobrado o recibido el seguro de caución, es decir, los fondos con los que se está realizando el aporte son fondos propios del Ministerio de Producción” añadió asimisma “si bien el primer aporte que pudimos hacer se correspondía al valor del garantizado, este segundo aporte que realizamos fue de 40 mil pesos, que lo íbamos a complementar con una tarjeta alimentar, por un valor de 35 mil pesos. Es decir que entre ambos sumaban un aporte de 75 mil pesos que incluso supera lo que ellos cobran por quincena que son 68 mil pesos aproximadamente”.

Aseguró que “el delegado de la planta se negó a contribuir con la documentación que estábamos requiriendo para poder avanzar con el trámite, para generar el beneficio a sus compañeros de estos 35 mil pesos, para la compra de alimentos. Igualmente, desde el estado provincial articulado el Ministerio de Producción, junto con el Ministerio de Trabajo, porque estuvimos siempre también en diálogo con el ministro Stopiello, lo mismo con la ministra de Desarrollo Humano y el intendente municipal, decidimos igualmente articular todos los medios necesarios para poder generar la tarjeta alimentar”.

“Nos comunicamos con la administración de la empresa, fue la administración de la empresa quien le comunicó a los trabajadores a través de un grupo de WhatsApp que tienen, que el delegado se negaba a recibir la tarjeta alimentar y eso generaba un gran perjuicio a los compañeros de percibir este beneficio. Y bueno, hubo un montón de compañeros, más de la mitad de las nóminas de trabajadores que enviaron igualmente su referencia, porque querían acceder al beneficio. Así que todos aquellos que lo hicieron nosotros nos encargamos de que efectivamente puedan percibir estos 35 mil pesos para la compra de alimento, que entendemos que en este contexto todo lo que podamos aportar suma mucho a estas familias que están en este momento tan difícil” explicó Ressler.

“Pudimos constatar que el último seguro de caución, que nosotros pedimos cada año, al momento de renovación del permiso industrial, esto se solicita en el mes de agosto, Perla del Este presentó el seguro estando vigente en ese momento. El mismo venció a fines del año pasado, no lo presentó. Por ende, hoy el que nosotros tenemos se encuentra vencido. Ya se les intimó a los titulares de la empresa por intermedio de la Subsecretaría de Pesca a presentarlo, la nota la enviamos el miércoles de la semana pasada y establecimos un plazo perentorio de 48 horas para dar respuesta y bueno hasta ahora yo no la he recibido así que volveremos a intimar bajo apercibimiento de dar de baja el proyecto pesquero” sostuvo.

Reiteró “nosotros vamos a tratar de acompañar absolutamente en todo lo que podamos aportar. Estamos atendiendo las necesidades de una emergencia en materia pesquera. No solamente tenemos el conflicto con Perla del Este, sino también tenemos al sector artesanal, que engloba a muchas familias de San Antonio, también en una situación compleja a la que también debemos asistir. También tenemos al sector de la marinería, también tenemos a los empresarios industriales que no están pudiendo hacer frente a los salarios. El Ministerio de Producción está poniéndole el pecho a todo este contexto, abordando todas las problemáticas de cada uno de ellos en particular, lo estamos haciendo con mucho cuidado, con mucha cautela, porque entendemos las necesidades de cada uno y es por eso que nos resulta también difícil poder generar una distribución que sea equitativa y eficiente, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta” enfatizó la funcionaria.

“Son recursos del Estado y tenemos la obligación de asistir a todos y a cada uno de los que forman parte de nuestra actividad productiva para generar la reactivación de la misma y acompañar este proceso que hoy nos toca atravesar con la falta de recursos. Así que, si bien hemos pedido una colaboración, una ayuda al Estado Nacional, quien se comprometió a asistir económicamente a este contexto, hasta el momento todavía no hemos recibido ese aporte. Por ende, todo lo que se está haciendo son fondos propios del Ministerio de Producción, de la Subsecretaría de Pesca, a través de lo que se recauda en materia de multas, de tasas extractivas, como así también el fondo coparticipable” afirmó Ressler.

