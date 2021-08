Las voces de los cocineros de Las Grutas: un turismo gastronómico que se revitaliza

Una serie de entrevistas que realizó el portal de Periodismo Turístico de cara al EMBHIGA Descubriendo Sabores, las voces de quienes le ponen el exquisito gusto al paladar de los visitantes y residentes de Las Grutas, SAO y SAE.

Luis Chifflet

Soy propietario de un vivero y la cocina es un hobby que quisiera plasmarlo pronto en nuestro propio restaurante familiar. Con mi señora Liliana Molinas (Lili) comenzamos a participar de cocinas solidarias y eventos gastronómicos hace ya un largo tiempo y de esa manera nos hicimos conocidos localmente. Mi nombre como cocinero es Patoluí, seudónimo que me puso mi hija Fiorella, quien es junto a mi señora mi fuente de inspiración.

El plato que recomiendo siempre es la paella mixta que me identifica porque es como mi sello, comencé a hacer este tipo de paellas en eventos provinciales, después fui mejorando el producto hasta lograr el sabor que quería con los mejores ingredientes, el mejor caldo, mi propio azafrán, en fin, es algo que me identifica, tiene mi sello, tiene el sabor buscado, dicen que es la mejor paella de Las Grutas. Estuve cocinando tanto en el alto valle de Río Negro como así también en San Carlos de Bariloche con muy buenos resultados.

Liliana Molinas

Las personas deben venir a conocer Las Grutas porque es un paraíso lleno de paz y quietud, con un mar azul de aguas cálidas y atardeceres de ensueño. Fuera de la temporada de verano se llena de días que invitan a disfrutar. El plato que no pueden dejar de probar los turistas, a parte de un buen cordero al asador, es nuestra tradicional paella mixta llena de frutos de mar y un arroz qué absorbe los más exquisitos sabores gracias un buen caldo basado específicamente en verduras, pollo, pescados y mariscos, combinados con azafrán y buenas hierbas.

A futuro espero aprender más sobre cocina y tener mi propio negocio en gastronomía, ya que por el momento soy una cocinera aficionada, que aprendí a amar la cocina y a desarrollarme en las pastas y en la repostería por mi marido, Pato Chifflet. Mi hija Fiore (mi mayor tesoro) me impulsa a aprender cada día más.

Miguel Aguayo

En mis platos me gusta fusionar la simpleza de nuestra tierra con la magia de nuestro mar. Y todo turista debería saborear de nuestra gastronomía, además de la belleza única de nuestra naturaleza.

Lo bueno es que se está empezando a notar que cada vez más la gente le valor a la gastronomía. Nuestra labor es muy sacrificada y muchas veces no ocupa el centro de la escena. Tanto en cumpleaños como matrimonios y agasajos de todo tipo lo dejamos todo para que los comensales se sientan a gusto. Sueño con llevar la gastronomía de mi país a otro nivel y que los gastronómicos colegas dejen a un lado la pelea de egos y nos dediquemos a empujar juntos.

Adrián Alfredo Fuente

Soy cocinero y junto a otros chefs y pasteleros damos a conocer los diversos productos que nuestro mar nos ofrece en Las Grutas y en el Puerto de San Antonio Oeste . Entre mis recomendaciones y especialidades puedo sugerir Lomo de Salmón Blanco Ligeramente Ahumado, con chutney de cherry y una emulsión de cilantro y Chandonay. También un Hojaldre de Pulpos Grillados con crema y una reducción de scotich; y por otro lado, Vieras en su valva, con salsa de almendras, miel y espumante regional.

Las Grutas es una villa marítima ubicada en el Golfo de San Matías, dónde sus Aguas son muy cálidas. Posee extensas playas donde podés realizar desde la costa avistaje de Fauna Marina, aves migratorias y aves permanentes. También se puede desarrollar actividades embarcadas, cómo los avistajes y Pesca. El clima es muy agradable durante gran parte del año, esto permite desarrollar muchos deportes al aire libre. Ser testigos de los amaneceres en el mar y los atardeceres en el campo hacen que no te quieras ir… Y sin duda el mejor atractivo es su excelente gastronomía del mar.

Iván Manylov

La mayoría de la gente piensa que ser un cocinero es fácil y no imaginan que detrás de un plato hay sacrificio. Y no digo que sufro por ser cocinero. No, la cocina es mi pasión, pero hay horas y horas de práctica y de investigaciones. A mí me encanta ver las ferias llenas de puestos de comida y todo el mudo comprando y comiendo, y hay música sonrisas, baile. Eso es un gran reconocimiento.

Las Grutas es un pequeño Caribe con el mar más cálido de la costa argentina, y más de cien kilómetros de playa que cambia su paisaje a cada paso y la gastronomía aquí se destaca: tenemos la mejor producción de pescados y mariscos y a excelentes productores marisqueros. Y el escabeche de púlpito es un plato clásico de acá. Los mismos pulperos (como se dice acá a la persona que pesca púlpito) lo hacen y son los mejores escabeches.

Paulina Olondriz

Actualmente estoy por terminar mis estudios en la carrera técnico superior en gastronomía y me gustaría seguir estudiando la licenciatura y a su vez teniendo nuevas experiencias dedicándome a la cocina y experimentando con nuevas técnicas juntos con otros cocineros.

A los turistas que vengan a Las Grutas les recomendaría un escabeche de pulpos. ya que aquí tenemos nuestra propia especie autóctona, o también una picada de mariscos con escabeches de mejillones y pulpos, rabas y langostinos empanados, vieras gratinadas, una ensalada de mariscos con cebolla y morrón y pescado rebozado. Las Grutas ofrecen paisajes diferentes en la misma playa, como los Piletones en la bajada 0 o las piedras coloradas en su playa con el mismo nombre o “El paraíso” de la playa de Punta Perdiz, una playa tranquila para las familias que tengan niños pequeños. ya que son aguas completamente calmas, Las Grutas es un lugar de turismo tranquilo y familiar.

