Litigios con las tierras en el Puerto del Este “en breve tendremos que resolverlo” dijo López

En una serie de reuniones celebradas durante la semana pasada, los concejales del municipio se han congregado para abordar los litigios relacionados con las tierras del puerto. Se estima que estas reuniones representarán el último encuentro dedicado a este tema, con el objetivo de llegar a un dictamen definitivo.

Aunque se espera que no se alcance unanimidad entre los ediles en ninguno de los tres casos en cuestión, debido a las diversas percepciones de cada concejal, se anticipa que existirá un consenso mayoritario.

Los funcionarios municipales se esfuerzan por lograr el máximo acuerdo posible, aunque se reconocen las diferencias de opinión y se permitirá que cada uno emita su propio dictamen y consideraciones relevantes para cada caso según refirió Daniel López a Signos FM.

Explicó que si bien los tres casos están relacionados con el mismo lugar, presentan diferencias en varios aspectos, lo que permite a cada concejal expresar la opinión que considere más beneficiosa tanto para el municipio como para los residentes involucrados expuso el jefe de la bancada comunal de JSRN.

En cuanto a la venta de loteos, se ha puesto de manifiesto la complejidad de determinar los derechos de propiedad sobre la tierra en cuestión. La validez de dichas transacciones está sujeta al tipo de venta realizada. No obstante, la municipalidad ha cumplido con los procedimientos de notificación correspondientes. Se ha tenido en cuenta la existencia de posibles derechos y acciones relacionados con el terreno, lo que influye en la naturaleza de la venta.

Destacó que no existe prisa por tomar una decisión definitiva en este asunto, a pesar de la ansiedad manifestada por la familia que ha estado involucrada en el reclamo desde hace más de 15 años. A lo largo de varias administraciones municipales, se ha tratado este tema en repetidas ocasiones. Sin embargo, “llega un momento en el que es necesario poner fin a la situación y tomar una determinación” expuso el edil. No obstante, no hay urgencia para abordarlo en la sesión de este miércoles, ya que no existe una presión temporal.

“El objetivo principal es alcanzar el mayor consenso posible y emitir el dictamen más beneficioso para todas las partes involucradas” afirmó López. Aclaró que los juicios implican costos significativos para el Estado, incluyendo los honorarios legales, especialmente cuando se trata de una gran extensión de terreno, lo cual representa un porcentaje del valor total de la disputa. Por lo tanto, el monto económico involucrado resulta incalculable y es necesario considerarlo.

