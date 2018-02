LO QUE QUIEREN QUE PASE

Como dice el tango, Yo he vivido dando tumbos ,Rodando por el mundo, Y haciéndome el destino… .Y por eso algo he aprendido y sumado a lo poco imaginativos y creativos ,que son los del poder económico,que pretenden dominarnos ,esclavizarnos , y empobrecernos , que suponen ,que ese es el punto optimo de la completa sumisión.

Por ello no trepidan en fundir la mayoría de las actividades ,productivas ,de servicios y comerciales ,dejando miles y miles de familias desocupadas ,sin sustento y sin saber que hacer . Ahora falta darle ha ese punto optimo .ciertas características y de eso se están ocupando: 1 ) Abolir todos y cada uno de los derechos laborales y para ello deben disciplinar a los sindicalistas ,contando para esa tarea con una justicia genuflexa ,que no duda ,en procesar y encanar al mas pintado. 2)Conseguir que las paritarias cierren a porcentajes mínimos ,así los trabajadores van ajustando su realidad a la pobreza y que sus salarios no crezcan en dolares.3)Acabar con las Obras Sociales sindicales y la Salud Publica,así los trabajadores y los humildes se mueren a una edad razonable para los intereses del poder económico,digamos entre los 55 y 65 años ,de esa manera cuando dejan de ser productivos ,se mueren y no molestan con las jubilaciones y los medicamentos. 4)Acabar con la Educación Publica gratuita ,porque como dice el refrán ” No avives giles ,que después se te hacen contra ” ,un gil es aquel que no sabe nada ,no se imagina nada ,no razona nada ,no se opone a nada ,solo cree y obedece.

Si lo lograran tendrían una dócil masa ,para explotar a su antojo y beneficio.Esta masa debe servirles para que ellos y sus empresas sean competitivas en el mundo liberal y globalisadoramente abierto.

Para ello esa masa debe tener un salario pequeño en dolares .Hoy un salario promedio ronda los 12000 pesos ,es decir 600 dolares,que no es competitivo según ellos ,por eso no quieren que las paritarias vayan mas allá que un 15 %,con lo que el salario medio seria de 13800 pesos es decir 690 dolares ,menos competitivos que el anterior .Es allí donde piensan aplicar su jugada top .que es una devaluacion salvaje ,que por ejemplo llevaría al dolar a 40 pesos y con ello el salario medo seria de 345 dolares ,que es aproximadamente lo buscado.Esto lo producirían rebajando el interés de las Lebac y demás bonos a un dígito ,ademas con ello licuarían el gran debe que han producido con las lebac.

Desde ya esto produciría un crisis económico social profundicima y el mercado interno caería a limites impensables ,arrastrando con el a la inflación que casi desaparecería .

Y así obtendrían sus objetivos soñados ,una pequeña o nula inflación,un salario promedio ,pequeño en dolares ,un nuevo trabajador ,sin derechos ,obediente y empobrecido ,un indice de sobre vida ,soñado por el FMI ,por debajo de los 60 años ,un nivel educativo alto en los sectores pudientes y inexistente en el sector humilde .

El broche de oro de todo esto seria un partidismo ,por ejemplo con Cambiemos y un PJ de los facilitadores de la gobernabilidad y todos los Populistas como ellos nos titulan ,en cana o exiliados .

Los Ciudadanos Unidos de esta nuestra Patria ,debemos hacer algo todos juntos para que esto no suceda.

Dr Antonio Tourville – DNI 7817849 – Las Grutas Rio Negro

