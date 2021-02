Los acusados por el caso Nico Gutierre no irán a prisión. Indignación de la familia con los jueces.

El último fallo que realizó el Superior Tribunal de Justicia, estableció que Barilá y Sandoval, quedan condenados a tres años de prisión condicional. Solo deben cumplir algunas pautas de conducta como señala el párrafo final del fallo:

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE: Hacer lugar a las impugnaciones extraordinarias interpuestas por los letrados defensores de los imputados en la medida de lo admitido por este Superior Tribunal de Justicia y revocar parcialmente la Sentencia N° 74/20 del Tribunal de Impugnación, en lo atinente a la modalidad de ejecución de la pena, sin costas. Determinar que la pena de tres (3) años de prisión impuesta a los condenados Paulo Darío Sandoval y de Rubén Héctor Barilá habrá de ser de ejecución condicional. Fijar durante el lapso de tres (3) años las siguientes pautas de conductas que los nombrados deberán acatar, so riesgo de revocación de la condicionalidad otorgada: a) ambos deberán fijar domicilio que no podrán variar sin noticia y autorización previa del Juzgado de Ejecución; b) ambos deberán acreditar mensualmente y de modo documentado ante el mismo organismo jurisdiccional que poseen empleo, actividad u oficio lícito, remunerado o rentable; c) el condenado Rubén Héctor Barilá deberá abstenerse de aceptar y asumir cargos de conducción en entidades sociales y deportivas, sin merma del ejercicio del derecho asociativo con fines útiles; d) el condenado Paul Darío Sandoval deberá prestar tareas ad honorem acordes a sus conocimientos de albañilería a favor de la Municipalidad de San Antonio Oeste, en la medida en que le sean requeridas y en horarios que no se superpongan con su actividad laboral, debiendo presentar certificados de la autoridad competente que acrediten la tarea.

VER FALLO COMPLETO HACIENDO CLIC AQUI

“ES UN GOLPE TREMENDO”

Patricia Campos, la mamá de Nicolás, comentó a este medio “fue una sensación muy fea cuando nos dijeron que era condicional, yo sentí que fue en vano todo lo que hicimos, porque la justicia te aseguro que no existe, no está a la altura de la circunstancia, la vida para los jueces no vale nada, porque era un adolescente lleno de proyectos truncada por estos miserables que querían recaudar unos miserables pesos”

“Siento un dolor indescriptible, solo el que pasa por esto lo siente, vivirlo en carne propia es tremendo, un golpe que hemos recibido, es la nada misma, tres miserables años que no es nada, pero esperábamos que sea efectiva, pero con este fallo están absueltos, siguen por las calles como si nada, seguir haciendo su vida normal, por eso digo que están absueltos” mencionó.

“Hay una instancia más para apelar, pero este fallo era muy importante, pensábamos que en parte del fallo que dice la culpabilidad de estas personas, pero mencionan que no tienen antecedentes y eso los benefició, lamento que sea así el fallo” refirió Patricia.

“Sé que es una marca que les quedará el resto de su vida, el 23 serán tres años que sucedió la tragedia, yo cuando le vaya a dejar una flor a mi hijo no sé que le voy a decir, quería manifestarle que los culpables de su muerte están pagando con prisión, pero no va a ser así, el dolor de haberlo perdido y el dolor de la injustica es aún mayor con la impotencia que tenemos” contó la mamá de Nico.

CASADEI NO ACEPTARA QUE SANDOVAL CUMPLA TAREAS EN EL MUNICIPIO

EL intendente municipal, al enterarse que uno de los acusados deberá realizar tareas resarcitorias de albañilería en el ámbito de la municipalidad, señaló “me opongo a esta decisión del Superior Tribunal, por este fallo indignante, es una vergüenza absoluta”.

El mandatario comunal comentó que instruyó a los abogados a que presenten un rechazo a esta decisión “estos jueces viven en una irrealidad”, reiteró que no albergará a nadie dentro del municipio para que cumplan pautas de conductas por causas judiciales.

