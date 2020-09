Los artesanos de la feria “Victor Menjoulou” de Las Grutas preparan un protocolo para presentarlo en la municipalidad

La Feria de Artesanos “Victor Menjoulou” de Las Grutas, se encuentra elaborando un protocolo para un funcionamiento responsable, en el marco de la pandemia y que se adherirá al protocolo de ingreso a la localidad, en una posible apertura de temporada. Analizan y reflexionan a la par sobre el actual sistema de salud.

La integrante de la comisión de la feria, Suyhay Quilapan, indicó a este medio “con respecto a la situación de la feria de Artesanos ‘Victor Menjoulou’, para comenzar a organizarnos, nos pusimos en contacto la secretaria de la Agencia de Turismo Ambiente y Cultura, Lic. Marisol Martínez; para saber qué pensaban ellos con respecto a nuestra feria, nos plantearon que nos iban a convocar; ante esto, nosotros comenzamos a delinear un posible protocolo para un funcionamiento responsable en el marco de la pandemia en la localidad y con una temporada posiblemente abierta”.

“Estuvimos teniendo reuniones internas para pensar un protocolo y un grupo de la comisión es el encargado de ir elaborando el protocolo sanitario para nuestra actividad, con el objetivo de presentarlo formalmente a la municipalidad” aseguró.

“Lo que sabemos y nos dijeron de la Agencia de Turismo Ambiente y Cultura, es que cada sector y rubro que deba emprender su actividad laboral, primero va ser escuchado, sin influir u opinar sobre los protocolos de los otros rubros distinto al nuestro. Por ejemplo, nosotros somos trabajadores de la cultura y no gastronómicos, nuestra situación es diferente, de las medidas que se vayan a tomar” señaló.

“El protocolo que estamos armando es interno, pensando en un funcionamiento de la feria de artesanos en un 50%, es decir, un puesto libre y uno ocupado e intercalados, con una delimitación del espacio físico a través de sogas o cintas, para tener una circulación por la calle El Bolsón y la vereda de la calesita nos permitirá una circulación más planificada, justamente la vereda de la calesita y la plaza, no se obstaculizará con el ordenamiento que proponemos para nuestro sector. Y se plantea un sentido de circulación con una entrada y una salida, donde se controlará el ingreso con barbijos obligatorio y habrá alcohol en diferentes puntos, también cartelería” sostuvo Quilapán.

“Dentro de la feria, la idea es que cada puesto tenga un cerramiento de plástico, como medida de aislamiento del artesano que está trabajando, se respetará la distancia social, las normas de convivencia y las medidas sanitarias correspondientes. Se está pensando en protocolo interno para cada puesto dentro de su aislamiento de trabajo, para que las personas puedan mirar y comprar las artesanías sin contacto. Una de las características que tendrá, es que no se permitirá la circulación masiva, será por tanda y el agrupamiento de las personas no se podrá generar” aseveró.

“El protocolo está siendo armado, para anticipar lo que puede ser una posible apertura de temporada, entendiendo todas las limitaciones que puede tener el protocolo, la idea es que, si hay temporada, nosotros estemos preparados e instrumentados con el cuidado y la concientización necesaria” comentó la artesana.

“Esto se sumaría al protocolo de ingreso a la localidad, nos imaginamos una feria que además de los residentes y a un 50%, considerar a la planta permanente que es de afuera y hacen la temporada históricamente, estos compañeros van a estar sujetos a los protocolos que existan y exija la municipalidad en ese momento de la pandemia, sólo abordamos el protocolo del funcionamiento de la feria” afirmó.

“A partir de la pandemia nos organizamos en los grupos virtuales que nuclea a los artesanos de todo país, por las consultas y nuestro riguroso protocolo, entendemos que los puestos a los viajeros que se renovaba cada 3 días no estarían y tampoco para los ingresantes nuevos que están todas las temporadas, los espacios con la planta permanente y al 50% estaría completa. Estuvimos avisando y pidiendo disculpas a los feriantes que siempre invitamos, porque este año no podrían participar al no haber cupos, la feria de artesanos la pensamos con las medidas sanitarias y tenemos compañeros, tanto residentes, como de otros lugares que se están planteando que no van a participar, por pertenecer al grupo de riesgo, tener edad avanzada e inclusive por cuestiones de solidaridad para los compañeros que viven del paño” indicó.

“Estas medidas no solo las toma la comisión de la feria de Las Grutas, fue transmitida de forma simultánea a todos los artesanos que trabajan en la planta permanente y trabajándolas en conjunto, siendo avaladas y acompañadas. Es difícil pensar cómo puede ser una feria de temporada y su dinámica, con la situación concreta que tiene Las Grutas, es una localidad con un hospital, que en realidad es una sala de primeros auxilios, que no cuenta con sala de internación, sin terapia intensiva y mucho menos con respiradores. En el hospital de San Antonio Oeste, solo cuenta con un poco más equipamiento, pero es la misma realidad, nos preocupa y pedimos que evalúen el riesgo de venir a trabajar. Nuestro sistema de salud local, es el cuello de botella para pensar que, si hay temporada, esto factible y viable, la posibilidad de vivir una situación complicada, lo mínimo involucra un traslado a 200 kilómetros, si es que hay lugar en una unidad de terapia intensiva” finalizó.