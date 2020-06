Los artistas y artesanos locales propusieron una serie de medidas y protocolo para la reapertura de sus actividades

Los últimos días de mayo, los diferentes hacedores de la cultura y el arte de Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto del Este, presentaron una nota con una serie de medidas y protocolos para iniciar progresivamente las actividades. Al igual, que lo hicieron los deportistas para estimular las actividades recreativas.

La nota fue entregada al Intendente Adrián Casadei y principalmente, a la Gerente de la Agencia de Turismo, ambiente y Cultura de San Antonio Oeste, Marisol Martínez, esperando un pronto análisis y alguna posibilidad para una salida laboral lenta, pero efectiva para la comunidad artística.

Nota entregada: “Mediante la presente, apelando a la sensibilidad y al conocimiento del Ejecutivo acerca de la rica actividad cultural de la localidad, artistas y talleristas del Colectivo Cultural Les Mirones e independientes solicitamos se nos permita iniciar las actividades anuales, respetando las normas de seguridad e higiene necesarias.

Creemos que así como son escenciales las actividades deportivas y de recreación, es necesario posibilitar la apertura de actividades relacionadas a la cultura (talleres, espectáculos, artesanías, etc). Que las mismas brindan una importante contención recreativa y emocional para la comunidad y para el trabajador de la cultura que no está desarrollando su actividad económica, con todo lo que esto conlleva.

Celebramos que el aislamiento preventivo y obligatorio ha dado los resultados esperados, por lo que no hay casos de COVID-19 en ninguno de los 3 centros urbanos.

Vemos que otras localidades del país con situación similar a la nuestra ya habilitaron a trabajadores de la cultura a realizar las actividades relacionadas a talleres y esparcimiento cultural bajo los protocolos particulares de seguridad (ej: Provincia de Jujuy y Ciudad de Neuquén).

Gran cantidad de artistas y talleristas están pasando situaciones económicas realmente complejas. Por ejemplo, varios dejaron de pagar sus alquileres con el riesgo que esto conlleva devido a la acumulacion de deudas impagables.

Si bien el alcance de las medidas de asistencia alimenticia y económica brindadas por el Estado han sido de ayuda, la situación está muy lejos de ser la deseada para cualquier familia.

Es por todo lo expuesto que, teniendo en cuenta Protocolos para la reanudación de actividades culturales en el marco de la pandemia por Covid -19 que la Dirección Nacional de Industrias Culturales dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación a distribuido recientemente, proponemos el visto bueno a las boceto de normas que hemos elaborado y que a nuestro entender de aplicarse permitirían desarrollar talleres, ensayos y esparcimientos culturales de una forma segura.

Es importante destacar que no pretendemos presentar un protocolo de actuación definitivo, sino un conjunto de pautas que posibiliten la reapertura paulatina de la actividad cultural.

Medidas preventivas generales para todas las actividades

● Reproducción de un audio previo de concientización sobre las medidas preventivas particulares de la actividad a realizar.

● Brindar acceso al alcohol en gel de forma libre.

● Mantener la distancia necesaria entre los/as participantes(1,5 mts).

● Uso tapabocas para talleristas, artistas y asistentes.

● No habrá contacto entre asistentes a las actividades.

● Respetar las recomendaciones de la OMS para evitar la propagación del COVID-19.

● De notar que algún participante de actividades tenga síntomas de COVID-19 se aislará a la persona y se contactará de inmediato al hospital local para que active el protocolo correspondiente. Dando por suspendida la actividad y poniéndose a todos los asistentes a disposición de los protocolos de salud existentes.

Medidas preventivas particulares por cada actividad

DICTADO DE TALLERES (culturales, de esparcimiento y sanación personal, ej Yoga).

● No sobrepasar el 50% de la capacidad del salon.

● Cada asistente dejará el calzado afuera del salon de taller, previamente al ingresar al edificio pisara un trapo de piso con lavandina.

● Se ventilarán e higienizarán los espacio de talleres a fondo utilizando lavandina cada vez que se termine una clase.

ENSAYOS, ENTRENAMIENTOS, ETC (para conjuntos musicales, elencos de artes escénicas, actividades de sanación personal, no abierto a público).

● Lavado de manos previo y posterior a la actividad.

● No habrá contacto entre los/as artistas que estén ensayando.

● Cada asistente dejará el calzado afuera del salon de taller, previamente al ingresar al edificio pisara un trapo de piso con lavandina.

● Ventilar e higienizar los espacio de talleres a fondo utilizando lavandina cada vez que se termine una clase.

ESPECTÁCULOS (al aire libre)

Solicitamos permiso para la realización de presentaciones al aire libre de teatro, música, cine, etc. Asi también solicitamos la habilitación de artistas cirqueros/as a realizar funciones bajo la modalidad de “semáforo”.

● Se tendrá especial atención en evitar el amontonamiento de gente respetando el distanciamiento preventivo.

ESPECTÁCULOS (en espacios cerrados)

Solicitamos flexibilizacion de normas que permitan la realización de recitales, presentación de obras teatrales y de danzas, ademas de proyecciones cinematográficas.

Particularidades;

● Se contará con un termómetro láser infrarrojo para toda persona que ingrese a la sala. Si existiesen espectadores con fiebre se aislará a la persona y dará aviso al hospital.

● Proveer de alcohol en gel en los ingresos y egresos a la función.

● Salas con ocupación de no más del 50% de la capacidad de público.

● Espectadores sentados y respetando el distanciamiento preventivo de 1,5 mts.

● Trapos de piso con lavandina en el ingreso a las salas para que pisen los asistentes.

● No habrá contacto de los artistas con quienes asistan a las funciones, ni entre los espectadores.

● Se ventilarán e higienizarán los espacios de talleres a fondo utilizando lavandina cada vez que se termine una clase.

ARTESANOS

● Solicitamos se permita las ventas al aire libre los días de esparcimiento permitido a la población, con una distancia mínima de 3 metros un puesto de otro, con alcohol en gel en cada puesto y sin contacto físico entre los artesanos y los posibles compradores.

Entendemos como una solución paliativa, pero de gran impacto, que debido a todo lo expuesto se habilite a todo trabajador/a de la cultura (que cumpla con los protocolos) a desarrollar su actividad económica.

Consideramos este como un paso previo a la apertura definitiva de las actividades culturales sin restricciones.

Además, creemos que el conjunto de de trabajadores de la cultura local también debe ser partícipe en la construcción del “Sello de Calidad Turística Sanitaria” que el municipio va a implementar a la hora de reactivar la economía esencial del turismo.

Desde ya agradecemos la atención a nuestra particular y complicada situación y nos ponemos a disposición para lo que se necesite en materia artística y de contención cultural y emocional para sobrellevar el aislamiento obligatorio”.

Texto realizado por: Artistas y talleristas del Colectivo Cultural Les Mirones e independientes de nuestra comunidad.

