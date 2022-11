Los concejales votarán aceptar el aporte de ALPAT para la organización de inicio de temporada

En la jornada de hoy, los ediles se sentarán en la sala de sesiones de la legislatura comunal para aprobar un aporte de 10 millones de pesos de una cantidad de 30 millones que aportaría la empresa Alcalis de la Patagonia para eventos de temporada.

“Por ahora son diez millones, el resto aún no ingresa a tratarse en el Concejo Deliberante, pero sí lo trataremos como una partida, está en el orden del día” confirmó el edil de JSRN Daniel López.

Esta partida como otra que es para la carrera “Homenaje ARA San Juan” que ya se efectuó, son aportes externos y debe ser aprobada por el parlamento municipal. Por datos preliminares, las partidas serán aprobadas por mayoría.

Por su parte desde la oposición, la concejal Vanesa Carmona dijo que no aprobará el ingreso del dinero de ALPAT “hasta que el señor Echeverría no me responda el pedido de informes o bien se someta al pedido de interpelación, con plata no se lavan culpas” enfatizó.

En este sentido el titular del bloque del FDT mencionó que pedirá se cree una comisión evaluadora de los gastos, para ver que destino tendrán esos fondos “para darle transparencia al destino de los mismos, para hacerle un seguimiento del dinero, porque seguramente veremos a dónde va”.

Asimismo, el concejal Masch señaló que si bien fue reemplazado de la comisión del EMPROTUR porque prevalecen en el directorio miembros de la mayoría automática del Concejo Deliberante, verá que sucede con los fondos que no se liquidan desde el ejecutivo “me enteré estos días que no se están derivando hacia las arcas del ente de turismo el dinero que aportan los comerciantes y prestadores”, dijo que espera que la palta de los vecinos no sea utilizado para otros gastos que no corresponden.

