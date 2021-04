“Los destinos turísticos como Las Grutas deben también reforzarse con tecnología”

Marcelo Mancini titular de la Secretaria de Turismo de la provincia de Río Negro estuvo en Las Grutas, se refirió a la visión que tiene desde la cartera que es parte, entendiendo que “la pandemia a acelerado los cambios básicamente en el trabajo. Por lo tanto, hay cambios en el tiempo libre valer decir que ambos van asociados.»

Si bien el año pasado fue difícil en diversos aspectos, Mancini entiende que «es necesario repensar por lo menos una parte de lo que se comercializa para otro público por ejemplo quienes combinen trabajo con viaje entonces se abren más oportunidades».

«El 2020 fue crítico, pero se no hay mal que por bien no venga. Muchos destinos turísticos que tenían una alta estacionalidad se les abre una oportunidad interesante de abrirse a viajeros que desean estadías largas combinadas con trabajo.»

«Reforzar los destinos con tecnología»

“Para eso es necesario reforzar lo tecnológico, que haya buen wifi además cuando se tiene una planta ociosa durante mucho tiempo, como es el caso de los destinos de sol y playa, aparece una oportunidad de alquileres a bajo costo, para permitir que lleguen estos nómades digitales o familias en un lugar como Las Grutas o la costa rionegrina”.

“Si bien no está para la playa, se puede ofrecer una mejor calidad de vida desde el paisaje desde una cosa muy bonita. Entiendo que hay que repensarlo por ese lado. Es una de las oportunidades más grandes que encierra la pandemia.”

La ruptura de la estacionalidad como paradigma

Una de las necesidades de Las Grutas es la ruptura de la estacionalidad, acaso un paradigma que será difícil de romper sino se tienen en cuenta algunas cuestiones necesarias al respecto consideró lo siguiente: “el turismo del futuro no será el mismo. Si se volviera a la normalidad muchos turistas que vacacionaron en el país van a volver a viajar al exterior. Es buena la analogía del hardware y del software. Podemos tener un monitor muy bonito y una cpu de iguales características, pero si no se la dota de un buen software de calidad e innovador no se avanza. La computadora por si misma no hace hada. Sucede lo mismo aquí. Tenemos una planta turística interesante, con buen equipamiento, buenos comercios y servicios, está la oportunidad de ponerlos en funcionamiento todo el año”.

“A lo largo del año se genera valor bruto no solo por cantidad de turistas sino por el valor agregado que se genera. Nos encontraremos quizá con no muchos turistas pero que tengan una estadía prolongada y eso puede dar estabilidad al comercio y al servicio que son estacionales. Estos se encarecen en temporada alta porque hay muy poco tiempo de uso, entonces se puede nivelar los precios y llegar a una estructura que sea mucho más acorde”.

“Se mejora todo porque si uno sabe que tiene clientela todo el año mejora toda su infraestructura. Es necesario romper esos paradigmas y animarse porque la realidad mundial ha cambiado. Es hacer como una especie de evangelización”.

«La comercialización de los destinos»

En el final dejo entrever que la forma de comercialización debe agiornarse a los nuevos tiempos expresando: “si nos encontramos con que estamos comercializando nuestros destinos turísticos como hace 20 años algo estamos haciendo mal. Es mucho más sensato, más rico y más productivo desde todos los aspectos crear un futuro propio que adaptarse al que diseñan otros. finalizo” (Fuente laplebe.net)

