Los gremios estatales rionegrinos comenzaron un paro de 48 horas

Los sindicatos estatales de Río Negro iniciaron hoy un paro total de actividades por dos días. La medida responde al rechazo de las propuestas de incremento salarial en paritaria. Después de mucho tiempo los principales sindicatos estatales coinciden en una medida conjunta.

En el territorio provincial no reanudan las clases con normalidad, el personal de servicios generales y los docentes no concurrirán este lunes.

La secretaria general de la UnTER, Sandra Schieroni, informó que el rechazo a la propuesta de actualización -en su mayoría sumas no remunerativas para julio, agosto y septiembre- y el paro se resolvieron por unanimidad, en tanto que luego por mayoría se coincidió que sea de 48 horas acompañada por movilizaciones regionales.

Desde UPCN se informó la decisión explicando que hubo un pedido del personal de servicio de apoyo de las escuelas que adelantó los tiempos internos.

“Nos propusieron dos sumas fijas a percibir con los haberes de julio $2500; agosto $4500 no remunerativo y no bonificable y un 7% para el mes de septiembre. Desde esta organización gremial manifestamos que no es suficiente la oferta dada, porque a nuestro entender no soluciona la problemática económica de la mayoría de los trabajadores” opinaron desde UPCN.

Desde ATE mencionaron que “el gobierno no logra comprender las urgencias que tienen los trabajadores y sus familias. Con este ofrecimiento se intenta aplicar un ajuste de magnitud sobre los ingresos de todos los estatales”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general.

Principales servicios afectados

El paro decretado afectará el normal inicio de clases a partir de la adhesión de porteras, porteros de escuela y personal no docente.

Los hospitales solo funcionarán con guardias mínimas y los centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores de la SeNAF y el Ministerio de Desarrollo Humano solo garantizan atención excepcional.

Asimismo, se verán reducidos los servicios en el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Producción, las centrales del SPLIF, IPROSS, Registros Civiles, Rentas, ARSA, la propia casa de Gobierno y el resto de las dependencias de la administración pública rionegrina.

