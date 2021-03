Los líquidos y los residuos de la pesca no lo derivan al centro de tratamiento ¿a dónde van a parar?

El gerente de GP Inversiones dialogó con Parte del Aire y dijo que tras un año y medio aún están esperando los residuos y los efluentes líquidos “no recibimos más de 60 mil litros en un año y medio, en este momento no recibimos absolutamente nada” comentó Federico Restreppo

Aseveró que las empresas no llevan los efluentes para ser tratados en la planta que la empresa tiene a pocos kilómetros de San Antonio.

“Nosotros hemos mantenido con las empresas pesqueras y también con las autoridades, mantuvimos el precio incluso nos acomodamos a muchos de los pedidos, pero de las industrias no ingresa nada, entonces ese residuo del langostino en sí de la pesca, van a parar a otro lado que no es la planta de tratamiento” manifestó.

“No es extraño, porque seguramente no quieren tratar ni el agua, no el sólido, que para eso hemos invertido, es más la Pastoral Social de Las Grutas la visitó y vieron como es el tratamiento, es algo real y no es algo mentiroso como nos quieren hacer quedar” explicó.

“Ninguna planta pesquera llevan los residuos, entiendo que algún lado lo van a llevar y nosotros nos hemos reunido con la municipalidad y con Echeverría que quiere encaminar la situación, también con reuniones con el DPA, pero parece que siguen dando permiso para arrojar en cualquier lado” reveló Restreppo.

“El compostado, es un residuo fértil y también resuelve la calidad de vida de la gente, entonces ¿hasta cuando se va a permitir la contaminación?, en otros lugares del país utilizan este sistema, por eso digo hay un lugar que soluciona el tema de los residuos y no lo quieren utilizas” expuso.

“El responsable de generar los residuos es la industria pesquera, incluso la municipalidad hizo una ordenanza reguladora, nosotros tuvimos el acompañamiento del gobierno de Casadei, pero las empresas son las que no quieren llevar estos residuos y son pesqueras que no entienden que se debe tratar y no contaminar” señaló.

“El empresario es el que debe entender que eso debe ser tratado, si no quieren hacer el tratamiento, entonces que cada empresa haga su planta de tratamiento, pero hoy esas empresas siguen arrojando el residuo en cualquier parte” sostuvo.

“Los ejemplos en el país sobran, incluso en dónde tenemos una planta, hay empresas que tienen sus propias plantas de tratamiento, pero aquí no existe y sí ofrecemos ese servicio que ninguna lo utiliza, en diciembre y parte de enero hemos recibido un poco cantidad de cáscara de langostino, esto fue tras una reunión de noviembre, después se cortó” concluyó.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA