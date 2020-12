Los partes diarios dejaron de transmitirse. “Los activos no podrán juntarse con familiares en las fiestas” dijo Iberó

Explicó a Radio 6 que “por supuesto seguirán existiendo todos los contactos necesarios con los medios para ir contando lo que vaya pasando. El parte diario con los números seguirá llegando a los medios para que éstos puedan transmitirlo a la gente” señaló que no habrá más transmisión.

Comentó que “fuimos pasando por diferentes etapas. Me acuerdo cuando nosotros veíamos en los medios cosas que pasaban en otros países como lo que pasó en Ecuador por ejemplo, en donde había muertos en la calle. Al principio todo se tomaba con preocupación. Se generaban muchas cosas cuando empezábamos a informar de casos en determinadas ciudades”.

Manifestó que “nos encontramos con muchas opiniones. Hubo mucha gente que decía que ocultábamos todo. Creo que cada uno lo vivió a su manera. Lo que espero ahora es que nadie crea que el COVID desapareció. Logramos bajar el número de activos en la provincia. Llegamos a tener 5.000 activos. Se logró bajar mucho, pero me preocupa que haya una relajación”.

Agregó que “se abrió el movimiento de gente y vienen las fiestas y las despedidas. Son muchas cosas las que pasan. Lo noto porque hablo con la gente. Hoy por hoy, la persona que es contacto estrecho está saliendo a la calle cuando debería aislarse durante 14 días. Lo mismo pasa con aquel positivo que solo tiene un resfrío. Todas esas cosas pasan y generan que haya muchos casos”.

Consultada acerca de la posible segunda ola, sostuvo que “ojalá que sea en marzo o abril como calculan en Nación. Digo ojalá porque tal vez en ese momento ya habrá alguna población vacunada. Eso hará que no necesitemos tantas camas de Terapia y no tengamos que lamentar tantas personas fallecidas. Lo malo de esto es que estamos con un sistema de salud que está cansado. Me refiero al recurso humano. En algunos lugares ya pudieron empezar a tomarse vacaciones. Pero hay otros lugares que todavía no pueden relajarse, como por ejemplo Bariloche. Todavía no pueden descansar”.

Acerca de la posible vacuna, Ibero indicó que “hasta acá no tenemos absolutamente nada. No hay un informe claro. Nación no nos ha dicho nada. No sabemos qué vacuna llegará”.

Los activos y contactos estrechos no podrán juntarse en las fiestas

“Por lo que vieron en los últimos partes estamos aumentando (los casos detectados) nuevamente, pero lo más importante es esto: el que hoy es positivo para las fiestas no va a poder juntarse, el que es contacto estrecho tampoco”, aseveró la secretaria de Políticas Públicas de Salud provincial.

En este sentido, hablando específicamente de las fiestas, pidió que quienes vayan a pasarlas con adultos mayores o personas con factores de riesgo “de acá al 24 (de diciembre) no se junten con nadie, para evitar llevar el virus”.

Asimismo, enfatizó que “si van a festejar en familia que sea en lugares al aire libre o muy ventilados, es preferible tener muchas camperas y no estar en lugares cerrados”. También pidió que, de ser posible, durante la celebración se mantengan siempre los dos metros de distancia y que no se deje de usar el alcohol en gel.

“No hay que abrazarse ni compartir botellas ni otras cosas con las personas con que no se convive. Esperemos a que realmente desaparezca el COVID, que haya una opción de tratamiento para los de riesgo o la vacuna si llega antes”, fue otra de las recomendaciones brindadas por Mercedes Ibero.