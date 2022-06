Los trabajadores de la Salud volvieron a la ruta y le contestaron al gobierno

La discusión por salarios y condiciones laborales de los trabajadores de la Salud Pública no logra un cauce con el Gobierno de Río Negro crecen las medidas de protesta en toda la provincia que ya transita la segunda semana de paro y movilización.

En la jornada de ayer, empleados del sector de la salud de Río Negro se sumaron en once puntos de la provincia, cortando ruta en a una urgente recomposición salarial y reconocimiento sindical para adquirir el poder de participación en la mesa de la Función Pública.

Se dio en el contexto luego que el gobierno lanzara comunicados respecto a que hay un bajo porcentaje de acatamiento, a esto también hubo respuesta desde ASSPUR

Cesira Mullaly dijo que desde el sector sanitario no se quedaron conformes con las disposiciones hechas por la patronal y decidieron continuar con las medidas de fuerza “entendemos la necesidad de valorizar el trabajo del cuerpo médico y de rejerarquizar su salario, pero no es el momento, porque la titularidad y el conflicto la tiene todo el espectro de trabajadores que han salido a la calle y que se han adherido a las retenciones” en ese orden aseguró que “ponerle 6 mil pesos en el bolsillo al compañero administrativo y a la mucama, y 40 en el del médico, no resuelve el conflicto. Vamos a continuar con las medidas, fuimos muy claros con ellos. ¿Qué intentan con esto? No sabemos” mencionó a FM de la Costa.

De acuerdo a las jornadas de paro y retención de servicio, afirmó que son 28 los hospitales (de 35) adheridos a las medidas de paro en toda la provincia “es hora de que el gobierno entienda, esperamos una respuesta acorde a las necesidades que estamos transitando”, continuó, y finalizó diciendo que “tiene que haber un aumento significativo en el bolsillo de los trabajadores”.

Por su parte, la secretaria gremial de ASSPUR, Marisa Albano advirtió que buscarán a la gobernadora Arabela Carreras en cada uno de los actos públicos que se desarrollen «hay un montón de cuestiones que trabajar, como la infraestructura en la mayoría de los hospitales y el salario del 80 por ciento de los trabajadores que quedamos afuera. Los trabajadores de la salud adelantamos que vamos a buscar a la gobernadora a los lugares que pise, si el diálogo no se está dando en los ámbitos que corresponde lo vamos a buscar a todos los lugares donde se haga presente, como así lo hicimos todo el año pasado».

Albano le respondió al ejecutivo «estamos más fuertes y más unidos que nunca, tanta injusticia social y tanta violencia por parte del gobierno no la hemos padecido en la historia de la salud de Río Negro. La lucha va a continuar, vamos a buscar a los responsables en los lugares que sea si no se dan en los ámbitos de negociación. Vamos a buscarlos en la vía pública, en los actos públicos, porque se tiene que dar una solución», cerró.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA