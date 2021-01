“Los vecinos no tienen porque pagar los compromisos de campaña del intendente”

El bloque del FdT votó negativamente el presupuesto debido al enorme incremento de los fondos destinados a personal y dietas de funcionarios. También cuestionó la falta de tiempo para analizarlo en profundidad.

“Las Grutas, San Antonio y el Puerto no tiene por qué pagar los compromisos de campaña del intendente”, aseguraron los concejales del Frente de Todos al rechazar el presupuesto que fue aprobado el viernes con el voto favorable del oficialismo.

El presidente de la bancada, Guillermo Masch, detalló que 510 millones de los 900 que se erogarán durante 2021 irán dirigidos a la cancelación de salarios. “En ese sentido es determinante el notable aumento de las dietas de los funcionarios como también la incorporación de más de 120 personas, seguramente por los compromisos que asumió en su campaña el intendente Adrián Casadei”, afirmó.

Las concejalas Marcela Dodero y Vanesa Carmona sumaron argumentos al voto negativo. Fundamentalmente, cuestionaron el poco tiempo que tuvieron para analizar el proyecto desde que fue ingresado al Concejo Deliberante; el vencimiento del plazo de presentación que estipulaba el 31 de octubre como fecha máxima y la falta de un inventario de bienes y de capital que pudiera dar mayores precisiones acerca del destino de los fondos presupuestados.

“Durante todo el primer año de gestión tratamos de trabajar propositivamente pero ahora no podemos porque no tuvimos el tiempo suficiente para evaluar y debatir ciertas cosas, no pudimos participar de la planificación y brindar nuestros aportes, es una pena que no se haya podido trabajar como lo veníamos haciendo”, destacó Dodero.

“Se nos habló de una construcción colectiva, pero con nuestro bloque no hubo, se nos dijo que este presupuesto fue fruto del consenso, pero tampoco, sólo nos informaron los recursos que se van a utilizar para las distintas áreas”, esgrimió Carmona.

Puntualmente, cuestionó las reducidas partidas para las juntas vecinales, para los consejos locales, instituciones, para el mejoramiento de plazas, entre otros ítems que preocupan.

“Invito a que el próximo presupuesto pueda ser tratado con mayor tiempo, teniendo en cuenta los aportes de las distintas bancadas y que sea participativo, atendiendo las demandas de la comunidad”, agregó.

Finalmente, recordó que existe un proyecto sin tratar de su autoría junto a Dodero, que impulsa la realización de una encuesta ciudadana para conocer las preocupaciones de los vecinos y vecinas del ejido sanantoniense.

“Una ordenanza de tal magnitud, no puede ser tratada en una sola comisión”, sostuvo Masch, quien concluyó resaltando que afortunadamente se avanzó en el proyecto de la gestión anterior de construir la terminal con fondos nacionales. Al respecto se preguntó “de dónde se van a generar recursos para hacer obras y llevar el municipio adelante si la coparticipación y la recaudación por tasas se destinarán exclusivamente al pago de salarios y dietas”.

“La vedette de este presupuesto es el medio ambiente, al que se destina 8 millones de pesos. Sería bueno empezar por casa, cuando pasa la topadora o sacan conchillas de donde no se puede o se hace una playa en un área protegida”, sentenció.

