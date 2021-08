Mamografías del Hospital “Aníbal Serra” serán las primeras con acreditación del Instituto Nacional de Cáncer

El Instituto Nacional de Cáncer (INC) realizó una auditoría al servicio de mamografía del Hospital Área Programa de San Antonio Oeste, la Lic. Marta Donia y la Dra. Susana Blanco del INC fueron la comitiva a cargo de la evaluación, en esta primera etapa se observó las prácticas en el Servicio de Imágenes. La segunda parte que falta será de forma online y consta de los trámites administrativos que se realizan en el servicio y con los pacientes.

De acreditarse el servicio de mamografías del HAP- SAO y Viedma, serán los primeros de la provincia con certificado de calidad de las imágenes mamarias en sus estudios, y que tendrán el aval y distinción que solo otorga el INC.

El servicio de mamografía del HAP – SAO, pasó por una importante auditoría del INC, sobre esto la Lic. Romina del Toro, indicó a InformativoHoy “este servicio está a cargo de un equipo, conformado por la Dra. Vanesa Roldán, las profesionales Yanina Galván, Carmen Yancaqueo, Romina del Toro, quienes realizamos las mamografías en el hospital local, y la Dra. Analía Guidi en Viedma quien brinda los informes de los estudios. Para poder llevar adelante esta tarea, es necesario ser un equipo, al llevar múltiples tareas para abordar a un paciente, se necesita desde una técnica radióloga, médica en imagenología a un patólogo, lo que se busca es hacerle el camino más fácil al paciente que se le detecta un cáncer de mama. Al conformar equipos de trabajos para los servicios de mamografías los pacientes con diagnóstico tienen una atención más directa y con seguimiento, para una mayor eficacia para el tratamiento”.

“Desde hace unos años venimos trabajando con el Instituto Nacional de Cáncer, en este organismo fui becaria en el 2014 en Bs. As., estuve tres meses capacitándome, perfeccionándome en los servicios rotatorios de mamografías que me designó el INC, y es donde conocí a la técnica y radióloga, Lic. Marta Donia que trabaja en el INC y el hospital de cirugía de Haedo, Bs. As., es la capacitadora que viaja por todas las provincias y trabaja en el mamógrafo móvil de AVON, gran formadora sobre las técnicas mamográficas. Al estar en el equipo técnico del INC capacita a todas las radiólogas en el área de posicionamiento, recibimiento de la paciente, todas las referencias en el posicionamiento de la paciente para adquirir una imagen de alta calidad que se necesita para un estudio mamográfico, todas las imágenes que se realizan de la mama tienen que ser de alta calidad”.

“Es por esto, tener una imagen de alta calidad que las profesionales del INC se trasladan por todos los servicios de mamografías del país para evaluarlos, y en qué condiciones se encuentran para seguir brindando todas las herramientas y capacitaciones para que se encuentre a la altura de la atención médica, se busca que los servicios de adquisición de imágenes de alta resolución para un estudio mamográfico estén aptos, se tienen que dar todas condiciones, es lo que evalúan” sostuvo.

“La auditoría y la evaluación, la llevaron adelante la Lic. Marta Donia y la Dra. Susana Blanco del INC, se revisaron los equipos para ver si estaban calibrados y si reunía todas las condiciones el cuarto oscuro donde se hace el procesado de las imágenes, los materiales con que trabajamos, el recibimiento de la paciente y como es nuestro trabajo diario. La evaluación consta de dos etapas, esta fue la primera instancia y la segunda es online donde damos a saber cómo se asientan los trámites administrativos que se realizan en el servicio y con los pacientes. Esta jornada fue la parte práctica donde nos evalúan como profesionales, el trato que le damos a las pacientes, la adquisición de la imagen y el funcionamiento en general del servicio de mamografía” explicó además que “al llegar a reunir todas las condiciones nos otorgan el certificado de sello de calidad, esto es muy importante, porque nuestros estudios van a estar certificados por el Instituto Nacional de Cáncer, es para nosotros un prestigio de nivel nacional y de mucho valor, estamos seguras que lo vamos a lograr y estamos reuniendo todas las condiciones”.

“El servicio de mamografías de San Antonio Oeste, junto al de Viedma van a ser los primeros certificados de la provincia de Rio Negro. Estamos atravesando un momento muy importante, siempre pensando en ofrecer lo mejor a las pacientes que se acercan, siempre buscamos capacitarnos. Es por esto, que tenemos muy en cuenta que muchas pacientes no pueden llegar a las grandes ciudades, al poner nuestro granito de arena y al adquirir un servicio de alta calidad como en las grandes ciudades, para volcar todo lo que tenemos a las mujeres que más lo necesitan y viven lejos de esas ciudades. Esa es nuestra meta tener ese sello de calidad para poder ofrecer las mejores imágenes de alta resolución para todas las mujeres que necesitan un estudio mamográfico, y estamos a la altura de las circunstancias que requiere la paciente. De ser así, nuestros estudios saldrán con el aval del Instituto Nacional de Cáncer” puntualizó.

