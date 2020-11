Manifestación en SAO de Retirados y Pensionados de la policía rionegrina. Entregaron notas al ANSES.

MENSAJE PARA EL GOBIERNO RIONEGRINO

Esta movilización en Viedma, Rio Colorado, Choele Choel, Villa Regina, Gral, Roca, Cipolletti, San Carlos de Bariloche, Ing, Jacobacci y San Antonio Oeste, es la voluntad de miles de Retirados y Pensionadas y familiares de decir BASTA no tenemos más tiempo, no podemos esperar más, queremos cobrar la deuda que el Estado Provincial tiene con nuestro sector. Hoy nos moviliza la necesidad de tener certeza de cuándo vamos a cobrar el subsidio de 5.000 sumas reclamadas desde el 2008 y la movilidad de nuestras jubilaciones decretada a partir de septiembre.

Ya yo tengo más tiempo hoy exigimos el pago de los 5.000 pesos en diciembre y la movilidad en enero; hoy necesitamos que se oficialicen esas fechas. El jueves ya es tarde no habrá tiempo para la carga ANSES ya está cerrando la liquidación de enero y nosotros no aceptamos cobrarlo otro mes que no sea enero.

Los que manifestamos no tenemos vergüenza de estar hoy movilizados ni sentimos que estamos dando lástima, muy por el contrario, no sentimos que somos hombres y mujeres valientes que damos la cara y luchamos por lo que es nuestro. Vergüenza tienen que tener aquellos que pudiendo estar presentes están cómodos en sus casas disfrutando del fruto de nuestra lucha. Vergüenza y lástima son aquellos funcionarios que cobran un sueldo pagados por nosotros que tienen como función atender y solucionar nuestros problemas y poco hacen.

No entendemos cómo se pretende solucionar los problemas haciendo nada. Esto no solo se soluciona con voluntad política, sino también y principalmente con un trabajo en conjunto y consensuado entre todos. Nadie mejor que un retirado o una pensionada sabe del padecimiento. No somos enemigos de nadie, no estamos acá por intereses personales, lo que nos moviliza es nuestro bienestar y el de nuestras familias y estamos ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos.

Vemos con satisfacción la reunión de la Gobernadora con la titular de la ANSES, esperemos que no quedarnos solo con la foto, necesitamos urgente conformar una mesa de trabajo para destrabar todos los conflictos; es inaceptable el tiempo y la demora de nuestros trámites en los tiempos de la innovación tecnológica.

Para el fin de esta movilización el jueves es tarde, necesitamos hoy tener la certeza de cobro de los 5.000 pesos en diciembre y la movilidad en enero 2021 y recordarle que la policía es la institución peor paga de la administración pública y que la caída de nuestros salarios superar holgadamente el 50%.

Vemos también con beneplácito el cambio de conducción de nuestra institución policial. Se aleja una conducción cerrada al dialogo con nuestro sector, ignoraron el padecimiento de muchos, no merece más comentarios cada uno de nosotros ya ha juzgado. Esperemos que la nueva conducción entienda nuestra preocupación porque también es la preocupación de los activos. En este punto le pedimos a la Gobernadora que ordene al nuevo Jefe de Policía la apertura institucional para el sector de los retirados y pensionadas en los temas comunes entre activos y retirados; Usted es la que manda, Ud. es la jefa, si Ud., no autoriza el nuevo jefe será una continuidad del que se fue, y se volverán a cometer los mismos errores.

Por último, queremos acercarle un mandato para la reunión del jueves. Rio Negro no está a mil kilómetros de la Argentina, Rio Negro es parte del país, y nosotros somos argentinos, rionegrinos y patagónicos decimos esto porque la Anses no nos reconoce como beneficiarios ni como patagónicos para el cobro de la zona austral. Es necesario que la ANSES descentralice y designe un funcionario en el territorio provincial con capacidad de respuesta y de resolución de nuestros problemas y no estar a la espera de una respuesta desde Capital Federal.

MENSAJE ANTE LA ANSES

Hoy nuevamente venimos a estas oficinas exigiendo el pago de nuestras movilidades jubilatorias. Deben saber que no nos vamos a callar nunca más y sabemos que pueden acortar los tiempos, solo hace falta trabajo y dedicación.

No comprendemos la demora en nuestros trámites cuando vemos como este organismo paga millones de pesos y millos de argentinos en planes de contención de un día para otro. Y nuestras movilidades tarde más de 6 meses en liquidarlas, o nuestras pensionadas que están años sin cobrar sus pensiones o la demora de años en los acrecimientos

Estamos ante un organismo que se niega a aceptarnos como beneficiarios cuando tiene que pagar. Estamos ante un Organismo que centraliza todo en Capital Federal. A esos funcionarios nacionales de Capital Federal queremos decirles que Rio Negro no está a 1.000 kilómetros de la Argentina, que la Argentina no solo llega hasta la General Paz. Que hay otras provincias que componen el territorio argentino. Rio Negro es Argentina, y nosotros somos argentinos, rionegrinos y patagónicos. Los únicos patagónicos no reconocidos por la Anses para el cobro de la zona austral.

Hoy nos moviliza y nos inquieta no saber cuándo vamos a cobrar las movilidades, es por ello que hoy estamos acá a la espera de una respuesta y si en la jornada de hoy no tenemos confirmación mañana nuevamente concentraremos con mayor fuerza y así hasta tener lo que venimos a buscar certezas y salir de esta incertidumbre que por culpa de la desidia nos tienen olvidados.