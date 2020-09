Manifiesto de vecinos que se oponen a la apertura de la temporada en estas condiciones

Vecinos autoconvocados de Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este, de Gral. Conesa, Viedma, Sierra Grande, Valcheta entre otros; por este medio venimos a manifestar nuestra gran preocupación ante los anuncios municipales que se están haciendo para habilitar la temporada estival 2020/2021 y ante la insistencia de quienes pretenden abrir la temporada a cualquier costo.

Lamentablemente no somos ajenos a la situación mundial de pandemia por COVID 19 y sabiendo que no estamos exentos del peligro de contraer el virus y con la gravedad de no contar con las más mínimas medidas sanitarias como terapia intensiva, respiradores, lugares de derivación, por estar colapsados los destinos que corresponden, consideramos que es de una imprudencia total abrir la temporada en estas condiciones.

Siendo totalmente conscientes de la situación económica de todos los que vivimos en el ejido, les solicitamos a las autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales, que de considerar la apertura, que arbitren al extremo los medios necesarios para contar con un sistema sanitario en las condiciones apropiadas para ello.

Exigimos que las autoridades tengan real consciencia del sistema sanitario, de infraestructura y el recurso humano que tenemos. Respecto a los profesionales de salud han manifestado que ya se encuentra exhaustos, física y psicológicamente, y son el punto principal que se debe tener en cuenta.

Al Sr. Intendente, por este medio, le requerimos una reunión con Ud., la Sra. Gobernadora, el Ministro de Salud y las Directoras de los hospitales de Las Grutas y San Antonio Oeste para transmitirles nuestras grandes inquietudes y conocer cuáles serían los recursos que dispondrían para la asistencia tanto de residentes como de turistas en el hipotético caso de habilitar la temporada.

Esta angustiante situación vino a visibilizar el abandono en que nos encontramos en materia de salud en toda la zona. Los vecinos exigimos un hospital de alta complejidad, no sólo por lo que hoy atravesamos, si no porque no podemos arriesgarnos más a que se nos mueran vecinos en el traslado a centros que cuentan con mayores recursos sanitarios.

El objetivo de la cuarentena era preparar un sistema de salud acorde a la situación que se podía presentar y en 4 meses con el cerrojo al ingreso a la ciudad se pudo dilatar la entrada del virus, pero hoy nos encontramos sin manera de parar los contagios, con un sistema de salud que no cuenta con un solo respirador, colapsados los centros de derivación y, con este panorama, algunos pretenden abrir la temporada para recibir turistas.

La ventaja que tuvimos, en tiempo y experiencia, respecto de Europa donde los muertos, diariamente, se contaban de a cientos y miles, parece que no sirve para algunos.

Aclaramos que los vecinos no aceptamos hacernos cargo, con nuestros impuestos, de la responsabilidad civil que pudiera demandarse por los inevitables contagio que se producirán, por más protocolos que se establezcan, y tampoco por estar ofreciendo servicios a los turistas sin estar sanitariamente a la altura de las circunstancias.

Nosotros apelamos a la consideración de todas las personas que tienen propiedades en Las Grutas para que entiendan en la situación en que nos encontramos hoy, los residentes, y lo que implicaría que se abra la temporada en estas condiciones.

Exhortamos a las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales a que se replanteen cuáles son las prioridades de quienes vivimos en San Antonio.

Sabemos que conocen la responsabilidad legal que les cabe por ser quienes decidan sobre el destino de cada familia sanantoniense.

No dudamos que ante tan grave situación nuestro Intendente va a prevalecer la vida de la comunidad, que es el bien jurídico mayor, por sobre cualquier otro bien.

Por favor no perdamos el eje, esto es una guerra y el enemigo es invisible y en las guerras se prioriza la vida.

Por último, de no darse las garantías necesarias expresamos y sostenemos que SIN SALUD NO PUEDE HABER TEMPORADA.

Algunos de los firmantes son familiares de los que residimos en San Antonio y, también hay vecinos de la zona que están preocupados porque, siendo San Antonio el lugar de donde dependen sanitariamente, se verían perjudicados por la apertura de la temporada en estas condiciones.

Atte.:

