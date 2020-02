Marcharon por las calles de San Antonio Oeste pidiendo justicia por el homicidio de Pablo Ibañez

Este lunes 24 de febrero, los familiares y amigos de Pablo Ibañez el joven que fue asesinado una madrugada de enero tras una pelea en la plaza Centenario de San Antonio Oeste, se movilizaron a un mes del hecho para pedir justicia.

Paula Cejas, la madre de Pablo Ibañez, el joven asesinado por un arma blanca, indicó a este medio; “a un mes de la muerte de mi hijo en la plaza centenario, estamos esperando que se haga justicia”.

“Ese día me avisan a la madrugada que mi hijo, Pablo Ibañez había recibido un puntazo que me acercara al hospital, pensé que era algo superficial y lamentablemente me encontré con mi hijo sin vida y me informan a los minutos que mis otros dos hijos estaban lastimados en la plaza del centro, todos cortados por un arma blanca”.

“Desconozco si tenían algún problema entre mis hijos y sus agresores, no las conozco y no sé quiénes son, pero nada justifica el matar a una persona. De esto no tengo explicaciones”.

“La causa según me informaron avanza favorablemente, los culpables están, los testigos fueron llamados. Por el momento, solo estamos con la fiscalía sin abogados y se encuentran haciendo la rueda de reconocimientos, mis otros dos hijos aportaron información a la causa. La última presentación fue el jueves en fiscalía Viedma, de ser necesario vamos a nombrar a un abogado”.

“Pablo, era un chico que le gustaba andar, el baile, salir y tenía 22 años. A los 18 años se fue casa para irse a vivir solo, se alquiló una casa y se mantenía sólo, estaba trabajando como ayudante de cocina en ALPAT, pero estaba con licencia médica por tener quebrado un pie y le quedaba 15 días más, como mamá lo único que puedo decir es que le gustaba andar”.

“La familia y amigos decidimos movilizarnos para que este caso no quede en la nada, pasa el mes y no vemos nada, es una forma de salir a la calle a pedir justicia. Seguiremos todos los meses pidiendo justicia hasta que esto se aclare y se tenga una sentencia justa. Agradezco a la comunidad de San Antonio porque hoy me sentí acompañada”.