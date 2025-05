Martín Carrasco: “al boxeo se lo debo todo”

Martín Carrasco, boxeador de San Antonio Oeste, compartió en una emotiva entrevista cómo este deporte lo rescató de los momentos más oscuros de su vida y se convirtió en su mayor motivación para seguir adelante.

Con casi una década dedicado al boxeo, Carrasco destacó la disciplina que exige este deporte: «La alimentación, el entrenamiento, el tiempo, la dedicación… a veces es difícil, pero es lo que me mantiene enfocado». Reconoció los miedos que enfrenta cada vez que sube al ring —la presión, los nervios, el temor a perder—, pero aseguró sentirse «muy contento» con el camino elegido.

El deportista confesó que su infancia fue complicada y que, en su juventud, cayó en el consumo de drogas y alcohol, incluso intentando quitarse la vida en tres ocasiones. «No tenía sentido estar acá», admitió. Sin embargo, el boxeo lo salvó: «Sin darme cuenta, me sacó de ahí, me hizo cambiar mi físico, mi mentalidad y me enseñó a levantarme».

Aunque las derrotas en el ring lo afectaron profundamente —»lloré días enteros»—, aprendió que «por más que caigamos, tenemos que levantarnos». Hoy, agradece por estar vivo, tener trabajo, una familia y una hija que lo inspiran.

Al preguntarle por su referente en el boxeo, Carrasco sorprendió con su respuesta: «Mi boxeador favorito es Canelo Álvarez, pero en realidad me elijo a mí mismo por todo lo que superé». Con este mensaje, busca motivar a otros jóvenes que atraviesan situaciones similares, criticando la falta de apoyo hacia quienes más lo necesitan: «Juzgamos en vez de ayudar; a veces, 15 minutos de conversación pueden salvar una vida».

Actualmente, se prepara para una difícil pelea en junio y aspira a competir nuevamente en Chile por los títulos sudamericanos. Aunque reconoce que quizás no llegue al profesionalismo, valora cada experiencia vivida: «El boxeo es algo muy valioso para mí».

Martín cerró agradeciendo la oportunidad de compartir su historia, esperando que sirva como faro para quienes luchan contra la adversidad: «Depende de uno mismo levantarse, por más abajo que hayas caído». (entrevista de Valma Astudillo)