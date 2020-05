Más de 50 vecinos entre San Antonio y Las Grutas recibieron llamados de operadores truchos de ANSES

Luego que InformativoHoy publicara la entrevistas a dos damnificados por las llamadas que realizan delincuentes a quienes son jubilados o beneficiarios, este medio recibió entre mensajes de textos, de WhatsApp, llamados telefónicos, al menos unos cincuenta vecinos y vecinas que rechazaron las solicitudes de estos malvivientes de acceder a realizar transacciones bancarias por la IFE.

“Yo fui con los números para hacer la denuncia a la comisaría de Las Grutas y ni siquiera me lo tomaron, me dijeron que, si no se cometió el delito no había porque denunciarlo, me fui indignado” indicó un prestador de servicios jubilado de la villa balnearia.

Un jubilado de San Antonio incluso mencionó que lo llamaron por WhatsApp y que tenía un logo de Anses “si no fuera que le conté a mi hijo, hubiera caído en la trampa, casi me convence” indicó el septuagenario.

Como estos relatos son coincidentes entre quienes expresaron esta situación, que es preocupante.

“Me llamaron a mi celular, un señor que me hablaba muy amablemente y me dijo que se comunicaba desde ANSES, que necesitaba datos míos, de mi cuenta del banco y de mis tarjetas de crédito para poder hacer efectivo el pago el IFE y yo nunca hice ningún trámite por eso le corté” mencionó una jubilada de Las Grutas.

Lo que acontece también aquí, sucede en distintos puntos del país ya se han registrado este tipo de estafas con diversas modalidades.

La crisis sanitaria, que se ha traducido en un contexto de vulnerabilidad económica para muchas personas, multiplica las chances de sufrir estafas. Asimismo, el aislamiento puede complejizar la situación, sobre todo en personas mayores.

Hace una semana atrás, ante el incremento de denuncias de estafas telefónicas durante la cuarentena obligatoria, sobre todo de llamados a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en los cuales delincuentes se hacen pasar por personal del organismo, la Anses informó que no se comunica telefónicamente para requerir ningún tipo de datos de tarjetas de débito o claves bancarias, en ningún caso.

En este sentido, y con la intención de evitar cualquier tipo de estafa a los ciudadanos y las ciudadanas, en caso de recibir cualquier tipo llamada en nombre de la Anses se aconseja no brindar información personal.