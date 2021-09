Más del 79% de suma en negro: los docentes por jubilarse son “rehenes” entre Anses y la Provincia

La secretaria de Jubilados y Pensionados del sindicato reconoció que un 79 por ciento de sus salarios es “en negro”. Reclamó respuestas a la Provincia “que no ha hecho nada”.

Sonia Perugini, secretaria de Jubilados y Pensionados de la Unter aseguró que los docentes en condiciones de acogerse al beneficio previsional “son rehenes” del conflicto entre Anses y la Provincia que provoca que unos 300 trámites jubilatorios se encuentren demorados.

“La problemática es compleja, la Anses se puso firme y exige que -la provincia- le acerque una propuesta para solucionar esta temática de los aportes”, afirmó la referentes sindical.

Reconoció que “estamos con el 21 por ciento de sumas remunerativas y un 79 por ciento no remunerativas” y relató que hubo una reunión “el 10 de agosto -entre Anses, Provincia y Unter- y se está elaborando la propuesta, nosotros no conocemos cual será la propuesta -de la Provincia- pero sí conocemos la angustia e incertidumbre de los compañeros que ingresaron expedientes en la Anses y están esperando soluciones”.

Cuestionó que “han quedado como rehenes los compañeros y compañeras docentes, la Provincia conocía de esto desde hace mucho tiempo, hubo tiempo para solucionar y Anses demora los expedientes hasta que la Provincia haga la propuesta”.

En cuanto a la intervención del gremio dijo que “Unter forzó la reunión a través del senador -Martín- Doñate en Buenos Aires para poder acelerar, porque el gobierno provincial a pesar de que llevaba mucho tiempo de conocimiento -de la situación- no había hecho nada”.

Explicó que “el gremio está exigiendo una respuesta, no sabemos cuáles son la exigencia de Anses, lo que sí sabemos que es por las sumas no remunerativas. Sabemos que han intimado -a la Provincia- pero no lo que hablaron. No sabemos cuáles son las propuestas. Sí es una realidad que después de la reunión en Buenos Aires la Provincia comprendió que era una exigencia, vio muy firme a Anses y tomó la decisión de elaborar una propuesta”.

Finalmente, reclamó “una respuesta urgente porque no pueden ser que los compañeros estén como rehenes de este conflicto. Los compañeros han cumplido con todos los requisitos, están esperando la definición concreta porque han trabajado durante toda su vida. Los rehenes somos nosotros, no podemos quedar en esta situación, se debe solucionar inmediatamente de parte de la Provincia y de Anses”.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA