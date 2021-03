Masch defiende el voto contrario del FDT a la instalación del astillero

Tras la controversia que suscitó del voto negativo de la oposición en el Concejo Deliberante, el presidente de la bancada justicialista, Guillermo Masch, señaló que el astillero no es viable en el sitio elegido por la municipalidad “no es del todo serio lo que se presentó” comentó a Parte del Aire.

“Me toca como concejal analizar todos los proyectos que ingresan, este que aprobaron no es el mismo que se presentó en el gobierno de Ojeda, si bien era Goñi uno de los que estuvieron, para nosotros el proyecto actual es totalmente otro, además no tiene informe de impacto ambiental este nuevo que se presentó, el anterior sí” explicó.

“Nosotros creemos que la generación de empleos que incluso ellos dicen no es tal, porque señalan que la mano de obra que van a tomar sería solo cinco personas de la localidad y traerían de otro lugar la mano de obra calificada que especifican, por eso queríamos más información al respecto, porque aquí también hay muy buenos profesionales y trabajadores de especialidades” manifestó el edil.

También se refirió al sector dónde se emplazará la estructura “ese lugar dicen no es de uso para colocar una industria, sino que es un área que se debe preservar” agregó “sostengo que es otro proyecto este que votó el oficialismo, es otra empresa que está registrada para reparación de embarcaciones pequeñas y no de la magnitud de la flota local”.

Dice que la empresa está registrada para reparación de aviones y veleros “creemos que es para reparar un gomón, una banana de arrastre o un kayak de esta zona, no creo que vayan a reparar grandes barcos, me parece que es ilógico lo que dicen que traerán 600 millones de pesos para lo que ellos originalmente hacen en Mar del Plata”.

“Nosotros no es que no conocemos los proyecto, lo hemos estudiado del anterior a lo que presentó ahora Max Technology, si bien en el gobierno de Ojeda mi rol no era estar al tanto de esos proyectos, y si bien hay actores de aquél a este nuevo, repito no es el mismo informe presentado anteriormente” afirmó Masch.

“Me parece que el proyecto necesitaba más información, otra presentación, mas seriedad y con mayor cantidad de datos, solo fue una reunión con el señor Goñi, y después aparece este contrato que vota el oficialismo por obediencia debida” sostuvo.

