Mato Ruiz se presenta en la Biblioteca Popular Luis Piedrabuena de Las Grutas

ESTE SÁBADO TENDREMOS LA OPORTUNIDAD DE VER Y ESCUCHAR A ESTE GRAN MÚSICO ORIUNDO DE LA CIUDAD DE LA PLATA .
MATO RUIZ ES COMPOSITOR ,ARREGLADOR GUITARRISTA Y CANTANTE DE UNA GRAN TRAYECTORIA COMO SOLISTA Y LÍDER DEL GRUPO MUTANDINA CON DOS DISCOS EN SU HABER Y PRESENTANDO ACTUALMENTE SU MAS RECIENTE TRABAJO SOLISTA “ALIMENTO” CON GRAN RECEPCIÓN NO SOLO EN EL ÁMBITO DE BUENOS AIRES SINO TAMBIÉN EN EUROPA, DONDE COMPLETO UNA GIRA ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.
EN ESTA OPORTUNIDAD CON EL SOPORTE DE LUJO DE TRES MUSICOS COMO RIGO QUESADA EN GUITARRAS,TOMY DEL CIOTTO EN BAJO ,Y MA-Q EN PERCUSIÓN, PRESENTARAN CANCIONES DE LOS DOS DISCOS DE MUTANDINA, COMO ASÍ TAMBIÉN DE SU NUEVO DISCO SOLISTA .
DUEÑO DE UNA SOLIDA FORMACIÓN MUSICAL, TAMBIÉN BRINDARA A LAS 19 HORAS, UNA CHARLA ABIERTA PARA TODO PUBLICO EN EL MISMO ÁMBITO DE LA BIBLIOTECA. EN ÉSTA, SE BRINDARAN HERRAMIENTAS PARA LA COMPOSICIÓN Y ARREGLOS DE MÚSICA POPULAR.
EL VALOR DE LA ENTRADA ES TAN SOLO DE 100 $ ANTICIPADAS Y 150 EL DIA DEL SHOW Y SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN EN LA MESA DE ENTRADAS DE LA BIBLIOTECA .
Sábado 30 de Junio
Sábado 30 de Junio
22 Horas
Entradas anticipadas $ 100
Entradas en puerta $ 150
LOCALIDADES LIMITADAS!!
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Por solo 25 pesos por mes podes ser socio y acceder a todos los beneficios de la nuestra biblioteca.
Para mas información acercarse a la Biblioteca de Lunes a Viernes de 8 a 20 Horas o por facebook a “Biblioteca Luis Piedra Buena”
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