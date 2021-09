Matzen “Ningún hombre me va a mandar a la casa”

La Red de Mujeres Radicales solicitó al candidato a diputado por Juntos por el Cambio que rectifique sus dichos hacia Lorena Matzen (UCR-JxC), a quien cuestionó por su voto a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Mujeres radicales, del PRO, de la CC ARI e independientes, todas nucleadas en Juntos por el Cambio de distintos puntos del país, solicitaron formalmente al candidato a diputado por dicho bloque político, Aníbal Tortoriello, que revea su actitud ante los dichos expresados contra la diputada nacional Lorena Matzen (UCR-JxC), a quien pidió que se abstenga de participar en la campaña de las elecciones generales de noviembre por su posición pública expresada al momento de votar a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación.

Lorena Matzen contó que no se trata de una “denuncia” como ha trascendido en diferentes medios de comunicación en las últimas horas, sino un pedido de intervención del partido nacional y la apertura del espacio para que Aníbal (Tortoriello) ofrezca las disculpas correspondientes por su actitud “sesgada de un preocupante rasgo de censura y discriminación para quien piensa diferente”.

En cuanto a los detalles de lo sucedido, comentó: “El domingo de las PASO nos pusimos a disposición para trabajar en la campaña, para que tiremos para adelante juntos. Hasta ese momento estaba todo bien, de hecho, en la semana íbamos a hacer una conferencia de prensa y algunas fotos. Sin embargo, el miércoles me llamó y me dijo que me quede en mi casa porque le iba a restar votos porque voté a favor del aborto”.

“Faltó que me dijera que me vaya a lavas los platos. Fue una situación muy incómoda y lo cierto es que nadie me va a mandar a mi casa. Milito desde los 18 años y muchas veces que han querido bajar línea, pero nunca lo permití. El aborto ya es una discusión saldada que fue aprobada por la democracia, no sólo por mí”, expresó la diputada.

Y agregó que espera que Tortoriello revea la situación y pida disculpas. “Quiero seguir adelante en noviembre. Mi militancia y mis convicciones no las negocio”, concluyó, firme.

La nota para Aníbal Tortoriello

En el escrito difundido en las últimas horas, la Red de Mujeres Radicales aseguraron que la actitud de Tortoriello está sesgada de “un preocupante rasgo de censura y discriminación para quien piensa diferente, con el agravante de la violencia verbal que tal situación implica hacia una mujer; más aún cuando se trata de un tema ya abordado, debatido, profundizado en el Congreso Nacional y ya sancionado como Ley”.

“La pluralidad es una de las facetas fundacionales de Juntos por el Cambio, a partir de la confluencia de distintos partidos que priorizan un objetivo común en pos de ideas comunes respecto al modelo de país en libertad que queremos, y que se alimenta del intercambio de la diversidad de voces que existen en la sociedad argentina sobre una diversidad de temas”,

Además, remarcaron que “las mujeres, en especial las radicales, tienen en Florentina Gómez Miranda, la mirada y el contenido del respeto de la mujer en su integridad física y moral como persona humana” y que, por esta razón, “no pueden permitir que una orden autoritaria de un candidato que va a representar a una alianza conformada por un radicalismo progresista no permita que una diputada nacional en funciones sea parte de la unidad solicitada en estas elecciones”.

“Llama poderosamente la atención que un candidato de nuestro espacio pretenda llevar adelante una acción excluyente como la explicitada, al margen de la decisión de Lorena Matzen de mantener su presencia y actitud militante en pos de una campaña que nos involucra a todas como parte de un proyecto nacional. Nuestro país necesita de todos los esfuerzos, nadie sobra, todos suman para defender el federalismo y la república en tiempos tan difíciles; la situación requiere de aperturas para que cada día seamos más, las y los que queremos un país normal y mejor para todas y todos”, indicaron.

Finalmente, en la nota aseguraron que la actitud de Tortoriello “no sólo representa una conducta impropia para estos tiempos, donde a las mujeres nos costó muchísimos lograr la amplitud de los derechos y los dolores que aún nos quedan por los que nos faltan; sino que también pone en riesgo la banca que oportunamente el espacio supo ganar Lorena Matzen y llevar adelante sin dudas a la altura de las circunstancias”.

De esta manera, requirieron al candidato a diputado por Juntos por el Cambio “una acción reparadora de la actitud mencionada en pos de un trabajo común, integrador, plural y enriquecedor desde la disparidad, tal como lo han demostrado las y los candidatos de todo el país del espacio desde el mismo domingo 12 de septiembre al finalizar las PASO, que le dieron una aleccionadora sanción al Gobierno Nacional”.

La nota está acompañada por la firma de más de 400 mujeres radicales, del PRO, de la CC ARI e independientes, todas nucleadas en Juntos por el Cambio de distintos puntos del país.

