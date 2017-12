Mauro Scalesa, coordinador de guardavidas “es importante que la gente esté en lugares habilitados y que no se queden bajo los acantilados”

En diálogo con InformativoHoy, Scalesa señaló lo siguiente “estamos haciendo actualmente los horarios es de 10 a 20 horas en el balneario Las Grutas desde la bajada cero hasta la sexta, también Terrazas al Mar y La Rinconada. En San Antonio desde Los Tamariscos, siguiendo por costanera hasta Punta Verde de 13 a 19 horas” señaló el coordinador de los guardavidas, agregó “a medida que vaya ingresando mayor cantidad de turismo, seguiremos ampliando el personal, playas y otras zonas como extender los horarios, ahora estamos a un 70% del operativo y para las fiestas estaremos a pleno”.

“Este año contaremos con 65 guardavidas entre San Antonio que serían 15 y en Las Grutas 40, además los guardavidas que estarán en las colonias de vacaciones. Los convocados ya pasaron las dos reválidas tanto teórico como práctico y aparte el cuerpo de guardavidas tiene la Escuela de Salvamento Deportivo quienes competimos en diferentes lugares del país, por eso muchos que van a la playa, verán a los guardavidas entrenando en grupo, porque una fecha del Campeonato Argentino será aquí en Las Grutas en marzo y los que clasifican irán al mundial que será en Australia en el 2018” añadió asimismo “todo el año estuvimos compitiendo y Luciano Sierra uno de los nuestros ya está preseleccionado para el mundial”.

“Contamos con el mismo equipamiento que el años pasado, estamos gestionando una nueva moto de agua porque la que tenemos tiene diez años y está en reparación, contaremos con botes, camillas, elementos de primero auxilios, entre otras cosas, pero recomendamos esencialmente a la gente que se bañen en los sectores habilitados y que no estén bajo la zona de los acantilados porque están muy débiles. Colocamos 120 carteles y esperamos situar unos 80 más, para que los veraneantes no se acomoden bajo los acantilados, porque hay zonas donde están muy fracturados” aseveró también que “hay gente que no entiende, hay lugares que no tenemos servicios y es la parte más peligrosa, muchos turistas se queda allí, ojalá no ocurra nada, incluso hay informes científicos que manifiestan esta situación que tenemos” sostuvo.