Médicos de otras provincias podrán ejercer en el sector público de Salud rionegrino

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves una ley que modifica el régimen de incompatibilidad laboral para profesionales médicos en el sector público. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo el aval en única vuelta parlamentaria, por mayoría, con 37 votos positivos y 8 negativos.

La ley busca resolver la “escasez estructural del personal médico” en la provincia, una situación crítica en zonas rurales y centros de atención. El legislador Fabián Zgaib, miembro informante del oficialismo, explicó que la ley flexibiliza las leyes L 1904, L 3487 y L 3550, exceptuando a los médicos de la incompatibilidad para la acumulación de cargos, siempre que no cumplan un régimen de 44 horas semanales de dedicación exclusiva y no exista superposición horaria. También permite, excepcionalmente, el ingreso de médicos con domicilio fuera de la provincia por interés público.

Zgaib defendió la ley como una herramienta para “destrabar” una prohibición legal, esencial para atraer especialistas de provincias limítrofes a cubrir necesidades puntuales sin exigir su radicación. El legislador Javier Acevedo (CC-ARI-C) apoyó la medida como un “granito de arena” para subsanar la situación, reconociendo el reclamo médico por la baja oferta salarial pública. La legisladora Elba Mansilla (PRN) acompañó, aunque afirmó que “no resuelve el fondo de la cuestión”.

Por el bloque Pro Unión Republicana, Gabriela Picotti (PUR) adelantó su apoyo, pero calificó la iniciativa como “un parche más” que no aborda problemas estructurales como el estado edilicio y la falta de insumos.

La legisladora Ayelén Spósito (VcT) no acompañó, lamentando la falta de debate profundo y argumentando que la ley no resuelve la crisis ni mejora las condiciones laborales de los trabajadores. Por el mismo bloque, José Luis Berros afirmó que “no es una solución, sino que es un parche” y una “flexibilización laboral”, culpando al gobierno por el deterioro del sector.

Ana Marks (PJ-NE) se opuso rotundamente, describiéndola como un “capítulo dos” que busca “parchar un sistema que está colapsado” y fomenta la “sobreexplotación”.

Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López. Reafirmó que la ley solo “permite destrabar” una limitación legal para especialistas. Aclaró que la ley “no viene a modificar la ley 1904, no viene a cambiar los los horarios, los agrupamientos. No viene a definir la política de salud, no viene a ser un parche, solamente viene a ser una ley que nos permita destrabar una prohibición legal existente”.

Sostuvo que el objetivo es permitir que especialistas de provincias limítrofes (Chubut, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires) o de más lejos, puedan venir a Río Negro “una vez o dos veces al mes” para “resolver el problema que tiene” la provincia en ciertas especialidades, sin la necesidad de que residan en Río Negro.

Señaló que la ley también aborda una “disposición transitoria de la Constitución que decía que ninguna persona puede percibir dos salarios de organismo nacional, provincial o municipal”, además de las leyes mencionadas.

Rebatió la idea de que no existe sector privado en pueblos pequeños, afirmando que hay clínicas privadas en localidades como Maquinchao, Jacobacci, Menucos y Sierra Colorada.