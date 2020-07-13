“Mi consejo es que no envíen a sus niños a la escuela” (carta de lectores)

LA VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES ESTA PRIMERO, Y SI SE CONTAGIAN LLEVARAN A SUS CASAS EL VIRUS Y ASÍ A SUS PADRES Y ABUELOS.
UN AÑO O MAS DE NO CONCURRIR A LA ESCUELA NO CAMBIA NADA IMPORTANTE EN LA VIDA.
Y SI EN VEZ DE PREPARAR LAS ESCUELAS PARA LA VUELTA A CLASE, HUBIESEN PREPARADO LOS HOSPITALES CON TODO LO QUE CORRESPONDE, ESE FUE EL MOTIVO PRINCIPAL DE LA CUARENTENA, TENER TIEMPO PARA PREPARAR LOS CENTROS DE SALUD Y ASÍ QUE NO COLAPSARA EL SISTEMA.
AHORA NO ES MOMENTO DE DEMOSTRAR NADA, AHORA HAY QUE PRIORIZAR LA SALUD, OCÚPENSE DE REACONDICIONAR SALAS CON RESPIRADORES Y QUE PREPAREN ESPECIALISTAS, QUE DESDE QUE ARRANCÓ LA PANDEMIA DICEN QUE ES EN VANO COMPRAR RESPIRADORES (QUE ADEMAS LOS QUIEREN DONAR VARIAS ENTIDADES) PORQUE NO HAY GENTE ESPECIALIZADA, EN MAS DE 100 DIAS ¿NO PUDIERON ESPECIALIZAR A NADIE? ¡VERGONZOSO Y QUIEREN ABRIR LAS ESCUELAS!
UDS. NO SABEN LO QUE SIGNIFICA PRIORIZAR. PORQUE SI NO EN VEZ DE TANTA PLATA “TIRADA” EN LA CAMPAÑA HUBIESEN HECHO EL HOSPITAL DE LAS GRUTAS, O AL MENOS AHORA TENER SALAS CON RESPIRADORES EN SAN ANTONIO, QUE ES UN HOSPITAL QUE ADEMAS DEBE RECIBIR GENTE DE OTRAS COMUNIDADES.
A LOS ÚNICOS QUE NOS VA A CONVENIR QUE ABRAN LAS ESCUELAS ES A LOS ABOGADOS POR LA CANTIDAD DE DEMANDAS QUE LE VAMOS A INICIAR AL ESTADO RIONEGRINO.
ALGUNO DE LOS QUE DECIDEN ESTA PAYASADA ¿TIENE IDEA LO QUE ES PRIORIDAD DE BIENES JURÍDICOS? EL PRIMER OBLIGADO EN VALORIZAR QUE BIENES JURÍDICOS DEBEN PREVALECER ES EL ESTADO.
LE DIGO A GOBIERNO PROVINCIAL SI TIENEN GANAS DE TRABAJAR OCÚPENSE DE QUE EN LA SENAF TENGAN LOS SUFICIENTES EMPLEADOS COMO PARA CUBRIR TANTAS DEMANDAS DE HOY, SI LOS SOBREPASABA SIN PANDEMIA NO LES DIGO AHORA.
OCÚPENSE DE LO IMPORTANTE.
Dra. Ana Soledad Schiavone – DNI: 20336077.
Todas la cartas, escritos u opiniones vertidas por terceros y/o lectores en el diario digital InformativoHoy no pertenecen a la línea editorial del medio de comunicación. Es mera responsabilidad de quienes la firman. Las mismas se plasman sin cortar, ni corregir.