Milla 201: impacta el avistaje desde el espacio de barcos extranjeros depredando recursos marinos

Entre los varios especialistas que abordan esta problemática existen distintas miradas respecto de las acciones que se deben tomar, pero hay un punto en el que están todos de acuerdo: no existe voluntad política para revertir, frenar o la menos reducir el impacto de esta flota sobre los recursos naturales de nuestro país.

“El problema que tenemos hoy es que no se está buscando una solución, tenemos un ejército de diplomáticos con títulos de abogacía y derecho internacional que no están trabajando para eso y si no trabajan para eso en el futuro no vamos a tener especies por proteger, porque va a ser tarde”, señala Milko Schvartzman.

This came into view as the @Space_Station passed over the south Atlantic Ocean just east of Argentina. They are from a massive fleet of fishing vessels with spectacularly bright LEDs which help to attract the right kind of «fish» (squid).

