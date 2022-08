Millán “nos denuncian aquellos que nos dejaron un municipio sin rumbo”

El funcionario señaló en los micrófonos de Marítima FM que “tratamos siempre de mantener el parque automotor en condiciones” dijo que cualquiera puede ver los trámites sin necesidad de hacer pedido de informes.

“Nosotros hemos recibido un material rodante en mal estado, me parece que no entienden que cada vez se rompe una motoniveladora, de las cuatro que tenemos, dos en reparación, no hay nada que esconder” señaló Martín Millán.

“Ellos nos dejaron casi todo el material rodante en mal estado, casi sin mantenimiento, debimos afrontar eso, luego con el desgaste tuvimos problemas con los repuestos, la mayoría son en dólares, el problema económico que existe con el tipo de cambio no lo generamos nosotros, sino el gobierno que ellos representan a nivel nacional, el municipio no paga los repuestos en dólares, entonces estamos con este problema incluso de buscar dónde nos vendan en pesos” sostuvo.

“También debimos reorganizar cada parte del municipio para controlar, darle un rumbo a cada taller, hoy contamos con un lugar para herrería y las columnas las hacemos nosotros con personal de mi área, entonces, organizados, con cada sector hacemos muchas cosas, creemos que por eso algunos no lo saben y hablan a ‘boca de jarro’” indicó el secretario.

“Aquí no tenemos mecánicos especializados en reparación de algunos tipos de máquinas viales, porque al no tenerla aquí, tenemos ese inconveniente para afrontarlo y los expedientes lo pueden ver todos, no hay problema en eso, las máquinas que tenemos la pueden ver en el patio dónde actualmente estamos o bien en las delegaciones de las otras localidades” afirmó.

“Vamos dotando a Las Grutas y al Puerto de maquinarias, creemos que desde la oposición no tienen idea de cómo se hacen los trabajos, con ver como dejaron ellos, el parque automotor en su gobierno, no podemos esperar otras cosas más que acusaciones sin sentido” concluyó.

