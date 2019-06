Mujer presentó denuncias por acoso laboral contra el hospital grutense

Una tensa situación que se vive en el Hospital de Las Grutas fue denunciada por una empleada quién señaló situaciones de abuso laboral, amenazas, gritos, insultos e incluso un intento de agresión. “Tengo problemas con un grupo de personas del hospital: la directora, la administradora, la jefa de mucamas y otros dos más” señaló la mujer en diálogo con LU15.

Entrevistada por LU15 la mujer, que es personal del servicio de apoyo del centro de salud de Las Grutas, apuntó directamente contra la dirección del establecimiento por las agresiones que sufre y no sabe de donde surgen.

La empleada, llamada Jorgelina Fernanda González, que se desempeña como mucama o cocinera expresó que “tengo problemas con un grupo de personas del hospital: la directora, la administradora, la jefa de mucamas y otros dos. Yo recibí amenazas, gritos, insultos y esto es una situación que se extiende hace dos años”.

González, ratificando sus palabras mostró denuncias radicadas en sede policial detallando las situaciones que ella califica como de abuso laboral. “Llegaron a un límite de agresiones que yo no quiero ni puedo aguantar” indicó

Recordó que “hablé con el área de Recursos Humanos aquí en Las Grutas, e incluso con la gente de Viedma, y no tuve ninguna respuesta. Traté mil veces de hablar con el ministro y nunca me atendió, supuestamente porque está de acuerdo con todo este sistema que hay en el hospital: amenazas, persecuciones, no dejan trabajar tranquilo. Si el ministro mantiene a esta directora y no hace nada, entonces avala las agresiones y las apoya”.

Fernanda González dice no entender “por qué pasa esto conmigo”, que es un situación que se extiende en el tiempo. Agrega que “si el ministro se deja de tomar café, sale de su oficina y viene hasta Las Grutas se va a dar cuenta que el hospital está en un estado de abandono total. Que se ponga las pilas y saque a esta gente de acá para poner a los que quieran avanzar y hacer cosas”.