¡MUJERES VIOLENTAS! ¡MUJER EN PELIGRO! #LAVIOLENCIANOTIENEGENERO (Carta de lectores)

Los abajo firmantes (decenas de ellas acompañan la nota original) que posteriormente haremos extensiva la presente al Sr. Intendente Adrián Casadei, como a diversos medios de comunicación local y provincial, venimos a solicitar a nuestros representantes, que es FUNDAMENTAL dejar de lado todo el impacto de color político que pueda provocar el reciente hecho – denunciado formalmente en la Fiscalía de San Antonio Oeste – de violenta magnitud ejercido con una brutal agresión, propinados por DOS MUJERES, autoras de los hechos de violencia hacia otra MUJER; las responsables señaladas serían la esposa e hija de un Concejal local, persona, de tener integridad moral, hubiese pedido disculpas y renunciar a su banca, inmediatamente, acompañándolo en la renuncia la máxima autoridad del Consejo de la Mujer, LA PROTECCIÓN debe ser hacia el pueblo y no hacia los políticos, hoy nuevamente otra CIUDADANA MUJER es agredida por otras mujeres y esta vez NO SERÁ SILENCIADA, porque se necesita de las autoridades o representantes políticos, judiciales y sociales para cambiar esta realidad para no seguir avasallando los derechos de los más vulnerados ¿O por tratarse de una víctima mujer humilde, ama de casa, con hijos pequeños, en desventaja social y económica no merece la atención, repudio político y social del caso, que en las primeras horas no la tuvo, deambulando solita buscando atención?.

Sepan que mañana podría ser un HOMBRE o incluso un NIÑO, puesto que #LaViolenciaNoTieneGenero y también estaremos exigiendo por sus derechos a ser escuchados.

¡Es inadmisible toda violencia y, menos, con la saña, furia y odio propinados, dejando el rostro desfigurado a una MUJER, DOS MUJERES!

El pasado sábado 25 de noviembre, se realizaron jornadas a nivel nacional e internacional denominadas #25N donde muchos políticos, jueces y defensores con ideologías feministas a fines, abogan por «no más violencia del hombre hacia las mujeres y niñas«, cuando lo que se debe defender y trabajar es por la “NO VIOLENCIA EN GENERAL”. Porque al parecer el discurso plantado indicaría que, aparentemente, las mujeres no son violentas, abusadoras, ni maltratadoras, tampoco lo son cuando impiden el contacto al padre, abuelos y familia en general, ni cabe ese concepto en el discurso oficial y la justicia rara vez condena a la mujer VIOLENTA”, al parecer por consecuencia los niños y hombres no sufren de ningún nivel de violencia. MIENTRAS que en una vereda de un simple y modesto barrio, ¡DOS #MUJERES golpearon salvajemente a otra #MUJER delante de sus hijos menores, en la Localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, Argentina! Quedando el rostro de la víctima brutalmente afectado como se puede observar en las imágenes y a la observación de que estos no le dejen secuelas.

Y la pregunta del millón es ¿dónde están los movimientos feministas que pinta paredes, que rompen habitualmente todo manifestándose contraria al machismo?

Los ciudadanos queremos saber si nuestros representantes repudiarán, rechazarán y trabajarán para empezar a concientizar sobre, la existencia cada vez mayor de la “violencia de las mujeres hacia el hombre y los niños.

No estamos comparando, ni diciendo que la mujer no merece protección pero de la misma forma lo merecen hombres y niños porque la VIOLENCIA NO TIENE GENERO señores.

¿Conoce el Consejo de la Mujer esta grave problemática y de rápido crecimiento, es decir de la violencia de mujeres hacia otras mujeres?

Es menester saber por qué el Consejo de la Mujer esperó de la demanda pública para intervenir inmediatamente para asistir a la víctima. No queremos seguir pensando que no lo hicieron porque el marido de la violenta Elisa Bustos es Héctor Cayunao concejal y delgado de la UOCRA.

El Consejo de la Mujer, actual, es una burda fachada para mostrar que el gobierno lo conformó, ya que tiene la obligación de conformar los Consejos de la Mujer, del Discapacitado y del Niño. Todos fueron reclamados incesantemente por parte de la comunidad.

¿Conoce este Consejo cuántos hechos de grave violencia ocurrieron en los dos últimos años en nuestra ciudad de mujeres que golpean a otras mujeres? No tenemos dudas que no lo conocen o si lo conocen nadie se ocupa de tratarlo y, seguramente, hasta los medios de comunicación lo desconocen porque el Estado no lo visibiliza, a fin de trabajar en esta problemática tan grave.

¿Tenemos que acostumbrarnos a que las mujeres sean golpeadas por MUJERES EN MANADA?

¿Qué pasa con las victimarias mujeres de otras mujeres, y principalmente, de niños ya que al ejercer violencia hacia el padre también lo hacen hacia sus hijos?

BASTA de PERSPECTIVA DE GÉNERO, es hora de ocuparnos primeramente de la PERSPECTIVA DEL NIÑO, de la que poco o nada se habla. Sabemos que las autoridades conocen esta temática pero caprichosamente sostienen un discurso político que no se ocupa de que #LaViolenciaNoTieneGenero y que puede ser ejercida en mayor o menor grado sean hombres o mujeres, o si prefieren indistintamente sea su género.

¿Dónde quedó el cartelito de «defendamos a las mujeres» si las mismas mujeres están lastimando a otras mujeres en nuestra comunidad y no se manifestaron de forma alguna?, todo es un circo.

Sin contar que la VIOLENCIA fue ejercida por la esposa, Elisa Bustos, y la hija del CONCEJAL de nuestra localidad, Héctor Cayunao, cuestión que debería ameritar mayor repudio por parte de las autoridades.

¡Solicitamos al Concejo Deliberante de San Antonio Oeste proceda, como lo hizo en otra oportunidad, esperando que el Fiscal considere procedente la formulación de cargos, para interpelar al concejal, quien inmediatamente, buscó amparo en las autoridades policiales y judiciales, pero sí procediendo con altanería y chapeando que él tenía privilegios por ser concejal. Además quien hasta el momento no ha pedido disculpas y menos se ha puesto a disposición de la víctima. Corresponde que NO continúe representando y sirviendo a la comunidad siendo su manera de actuar con total falta de Ética y Decoro.

Como vecinos nos importan muy poco los beneficios o pérdidas que la decisión les pueda causar a ustedes mismos y de igual modo debería evaluar el Consejo de la Mujer, que ha actuado con total negligencia, desidia o falta de compromiso REAL, ante la responsabilidad que implica el ejercicio de una rol de magna importancia: debiendo hacer ECO SOCIAL y concientización de campañas de prevención haciendo público que las MUJERES adultas y adolescentes están siendo brutalmente golpeadas por otras MUJERES en grupo.

Señoras y señores, como ciudadanos les decimos que, a criterio de muchos el Consejo de la Mujer debe ser EL CONSEJO DE LA FAMILIA donde tanto MUJERES, NIÑOS Y HOMBRES y como familia puedan recurrir y recibir un servicio social que realmente se necesita.

¡Basta de recursos arrojados a la basura! ¡CUMPLAN con el deber ciudadano para el que fueron elegidos, caso contrario, RENUNCIEN quienes deban renunciar y que desaparezcan las “oficinas del mate” para que trabajen los que realmente deben y saben trabajar!

¿MUJERES dónde quedó el “si tocan a una nos tocan a todas”, era sólo si nos tocaba un hombre, no importa si esa mujer fue golpeada brutalmente delante de sus hijos pequeños por otras mujeres?

Acompañan a nuestros vecinos en este trabajo de concientización social, agrupaciones Provinciales, Naciones e Internacionales en defensa de la Niñez, Adolescencia y la Familia:

Mujeres Sanas, Buenos Aires, Argentina

Encuentro Café Online, Hablemos de Infancia, Argentina

FUNPALANTE, Colombia

PSIAME, Servicios Psicológicos en América, de Yazmín Montpellier, México

Padres de Río Negro y Neuquén, Argentina

Abu Trini, Derechos de los Hombres Padres, Cali, Colombia

Abu Nelly, Abuelos Impedidos, Buenos Aires Argentina

Fundación por Amor a Nuestros Hijos, Tucumán, Argentina

Asociación Civil Infancia Sin Maltratos, Bariloche, Argentina

2ADNS ONG, contra el maltrato y la violencia intrafamiliar, España

Primero Infancia Internacional ONG, Bogotá, Colombia

RATT Argentina Línea Fundadora Red Nacional Alto Al Tráfico y La Trata de Personas

