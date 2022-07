Municipalizadores de Las Grutas no descartan armar un partido político

Este año un grupo de personas reflotó la idea de la segregación y ser municipio independiente. No solo realizaron algunas acciones estos últimos meses, sino que además solicitaron informes económicos y también ven la posibilidad de armar un partido vecinalista.

“El reclamo de municipalización de Las Grutas para escindirse de San Antonio Oeste viene desde hace más o menos 30 años. Se han conformado muchos movimientos municipalizadores a lo largo de estos años, algunos con más relevancia que otros. Muchos de los que iniciaron el reclamo han fallecido”, explicó en dialogo con La Tecla Patagonia Noelia Vázquez, integrante de la Comisión permanente por la municipalización de Las Grutas.

Sobre la posibilidad de que se presente un nuevo proyecto por la municipalización, señaló: “Estamos evaluando la posibilidad en la Legislatura, no descartamos presentarlo pero somos realistas, no sabemos si hoy tenemos los números para lograr que se apruebe. Entonces intentamos generar mucha presión desde los eventos que hacemos, provincializando el reclamo desde las redes sociales. Tenemos dos posibilidades: presentar el proyecto este año jugando con los tiempos porque en abril del año que viene son las elecciones o esperar la nueva conformación de las Legislatura y ver cuál es el panorama”.

“Es medio incierto el panorama, pero no por eso dejamos de reclamar. En algún momento lo vamos a conseguir y estamos decididos a conseguirlo. Siempre desde el diálogo”, expresó Vázquez.

Al ser consultada por el censo y si los resultados que arroje podrían ayudar con el reclamo, manifestó: “Este censo fue un desastre absoluto, nosotros elevamos una nota pidiendo explicaciones de las irregularidades que hubo porque sabemos muy bien que el día del censo se alcanzó solo 2.300 personas” y agregó: “Nosotros sabemos que en Las Grutas hoy hay más de 10 mil habitantes. De hecho el padrón electoral con el que se voto para diputados en noviembre es de 5.600 electores, sumado a los que no votan y los que no tienen domicilio acá, tenes unos 10 mil”.

“Las Grutas recauda muchísimo dinero y no es proporcional a los servicios que te brindan. Es un lugar que funciona, pero no porque haya un acompañamiento del estado municipal y provincial. Hablamos de infraestructura básica: luz, gas, cloacas. Hay un hartazgo de la gente. Sabemos administrar nuestros negocios, nuestras empresas, entonces déjennos administrarnos a nosotros mismos con los recursos que ingresan porque evidentemente el municipio de San Antonio no lo ha podido hacer en más de 60 años porque Las Grutas ya tiene 62”, expuso Vázquez.

Y remarcó: “Tiene que ver con el derecho a la autodeterminación, a querer elegir nuestras autoridades y decidir nosotros hacia donde queremos ir como lugar turístico y no el impuesto por otra localidad”.

Sobre los motivos por los cuales considera que no se ha logrado la municipalización indicó: “No lo largan porque es la gallina de los huevos de oro. En Bariloche y Las Grupas se paga anticipo de ingresos brutos, un impuesto totalmente recesivo. Estamos pagando por adelantado lo que supuestamente tendríamos que trabajar en la temporada. Totalmente inconstitucional. Los contribuyentes de Las Grutas, los propietarios sean residentes o no, el 85% paga y están al día con sus impuestos. Son más de $80 millones que recaudan por tasas municipales. Ni hablar de lo que se recauda en la temporada con otros acuerdos: las concesiones de los paradores y demás. Estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos por Las Grutas y no vemos el dinero reflejado en el pueblo, ni para los residentes ni en beneficio del turista”.

Asimismo, Vázquez contó que desde la comisión municipalizadora decidieron formar un partido municipal con miras las próximas elecciones locales. “Mientras dependamos del municipio de SAO vamos presentar una lista íntegramente con gente de La Grutas para poder meter la mayor cantidad de concejales y defender así los intereses de nuestra ciudad y trabajar como partido plural involucrando a todas las fuerzas políticas en las cuestiones locales”.

