Municipio y clubes trabajarán en conjunto para el futuro centro de deportes y la optimización del estadio municipal

El intendente de San Antonio, Adrián Casadei, en el marco de la presentación del anteproyecto del Centro Deportivo, expresó que previamente mantuvo reuniones con los referentes y autoridades de los Clubes radicados en la ciudad, con quienes había abordado la pretensión comunitaria de este proyecto.

“Proponemos conformar una asociación entre el estado municipal y los clubes, una unidad mixta, donde podamos optimizar los recursos entre todos, pero también, idear un proyecto como el centro deportivo, que ya fue presentado ante las autoridades nacionales, autoridades provinciales, y que gestionaremos su construcción en etapas”.

“Un gobierno que planifica, con el apoyo de la ciudad logra paulatinamente un crecimiento sostenido y sustentable. Pero una ciudad que no planifica, que no prevé su crecimiento, después está continuamente compitiendo con errores en sus decisiones. De esto debemos aprender, por ejemplo, para disfrutar del fútbol barrial o del deporte en sí, cualquiera sea la disciplina, haciendo que el estado pueda acompañar a las instituciones en su crecimiento y no compita con ellas”.

Asimismo, sostuvo, “hemos considerado, después de los encuentros con los clubes locales, proyectar la reconversión del actual Estadio Municipal en un Centro Integral Infantil, que nos permita potenciar las divisiones que son el semillero de los clubes en cuanto al fútbol”.

“Me preocupa el tema de los clubes de SAO, no es culpa de los dirigentes, ellos hacen todo lo posible, con mucho sacrificio. Me preocupa porque los clubes son mi niñez, mi adolescencia. Me preocupa mucho la situación, tratamos de ayudarlo lo mayor posible, tenemos un par de ideas, venimos trabajando. Frente al Oasis, los clubes van a tener su lugar para poder desarrollarse; además, en el Centro Deportivo, no solamente queremos que se haga fútbol, también atletismo, y también de repensar un gimnasio Municipal para incluir a todos los deportes” expreso.

“Tener los proyectos nos permite ir gestionando financiamientos tanto con el estado nacional como provincial, están vigentes diferentes líneas que encuadran las etapas de cada obra. Siempre, lo inicial para gestionar es volcar la idea a un proyecto y presentarlo” puntualizó Casadei.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA