“Necesitamos decisiones políticas para que la pesca pueda funcionar a pleno todo el año”

Patricio Calfuquir, del SOMU, en diálogo con Signos FM, mencionó que no hay política pesquera que pueda mantener la actividad todo el año. El sindicalista expresó que el Consejo Provincial Pesquero no se reúne hace dos años.

“La verdad que como frente unido marítimo con los otros sindicatos, pedimos mucho tiempo, por varias notas, que se convoque a la mesa del Consejo Pesquero rionegrino, pero no hay intención de este gobierno de hacerlo, seguramente en este contexto deberíamos hacerlo al menos de manera virtual, pero no hay intención de convocarlo” sostuvo además que en el petitorio que enviaron era para que uno o dos representantes de cada sindicato, empresa, entes gubernamentales y demás actores del sector se puedan manifestar y lograr un consenso general para solucionar problemas actuales de la pesquería.

Recordemos que el frente de gremios marítimos, lo integran el Sindicato de Conductores Navales República Argentina; el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo; el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.

Respecto al fondo federal pesquero dijo “necesitamos que ese dinero llegue a San Antonio, está en el proyecto que presentó el legislador Noale, porque la verdad que ese dinero se necesita para inyectar en la economía local, porque se utiliza para otra cosa, eso también debemos discutir en el Consejo”.

“El dinero se puede usar para subisidiar a compañeros de la pesca que no están trabajando tanto marineros como otros obreros, pero lamentablemente no está aplicándose para lo que se necesita que es para el sector” manifestó que también la plata nacional se puede reparar el muelle, ya que hay un deterioro del puerto municipal.

“Acá no hay una política hacia el trabajador y quien, apuesta como los dueños de barcos, acá la política está direccionada para otra cosa, pero acá no solo es ese dinero, sino hay que buscar muchas soluciones, ni siquiera hay una política pesquera para que haya movimiento todo el año y sería importante poner la ciencia que tenemos aquí para poner en práctica” aseguró Calfuquir.

“Cuando la pesca anda muy bien la economía local, se reactiva mucho dentro de la ciudad, por eso queremos que el trabajador esté bien, hoy son pocos los marineros que trabajan de nuestro gremio, de poco más de 200 afiliados” agregó que “hay embarcaciones de mucho tiempo que no trabajan, la pesca es la gran actividad de la localidad, es una de las economías más fuertes, pero lamentablemente insisto, no hay una política válida que podamos ver de manera inmediata y algo que hace mucho tiempo atrás no lo observamos” sostuvo.

“Respecto a las paritarias, hace mucho que esperamos, porque antes que empiece la zafra queremos reunirnos y no que nos alcance en plena temporada, entendemos la parte empresarial que no le da la productividad, pero también es entender a los trabajadores que no les alcanza para llegar a fin de mes” indicó el sindicalista.