Nico Cader “hacemos un esfuerzo enorme y no queremos que nos falten el respeto”

Nico Cader, director del equipo de Escape Libre, responsable de la transmisión del reciente Safari Regional en San Antonio Oeste, ha expresado un profundo descontento con la organización del evento, poniendo en duda la continuidad de sus transmisiones.

A pesar del «laburo tremendo» y el profesionalismo invertido, Cader y su equipo se sienten «faltados al respeto» por la Comisión, al punto de considerar un «paso al costado» si la situación no mejora.

El principal reclamo de Cader, surgido tras el evento del pasado sábado y domingo, radica en la falta de información oficial, especialmente las planillas del PC 6, que generaron confusión y malestar entre los competidores.

Cader destacó el enorme esfuerzo y la inversión de Escape Libre, que desde hace 12 años trabaja «con el mayor profesionalismo» y desde hace 11 meses transmite por streaming, ofreciendo una cobertura inédita. «Poder ver en un auto, una cámara, campo adentro, en vivo. Dijo, yo te soy sincero, nunca en la vida me lo hubiese imaginado», relató Cader sobre la reacción de un cliente y amigo. La transmisión, que es «totalmente gratuita hace un año y medio para Safari Regional», cuenta con el apoyo de «muchas empresas que ponen su plata» y ha logrado números impresionantes, con más de 7000 reproducciones en pocas horas y la cobertura de Canal 10 para toda la provincia, además de 14 radios.

A pesar de las críticas generales, Cader hizo hincapié en el excelente trabajo de la organización local y de APISA, destacando que «casi en un 80, 90 por ciento salieron las cosas bien» en la fecha de San Antonio. También felicitó a «Eduardo García y toda la gente que ha trabajado el fin de semana, los dueños de los campos», quienes hacen posible la carrera. Sin embargo, el problema radica en lo que ocurre en la zona de llegada, donde, según Cader, se repiten situaciones de falta de respeto. «Cuando uno llega con el vaso un poquito lleno y cuando te lo llenan un poquito más, se rebalsa y cuando se rebalsa, bueno, decir, listo, hasta acá llegamos», sentenció.

Cader no dudó en calificar la organización del Safari como «de patacones, ni siquiera de pesos, de patacones», criticando que «hace 20 años que organizan de la misma manera». Contradictoriamente, el Safari es una «categoría gigantesca» que mueve autos, motos y cuatriciclos «millonarios», con equipamiento de primer nivel. «Las motos exactamente iguales, motos internacionales, motos nacionales, los cuatriciclos», explicó. La paradoja se acentúa cuando se sigue anotando «con papelito y lápiz cómo llegan los las motos y los autos», una práctica que Cader considera «ilógica».

El hartazgo de Nico Cader y su equipo es evidente. «Nosotros tomamos la decisión que si no cambia algo, nosotros no continuamos con las transmisiones de Safari», afirmó, aunque aclaró que no están «en contra de esta dirigencia», sino que buscan un cambio en la forma de relacionarse.

La decisión de Escape Libre ha generado preocupación entre los organizadores de otras localidades que albergarán el Safari. «Ayer me llamaron dos intendentes de localidades que va a correr el Safari, diciendo, Nico, ¿qué está pasando? Porque nosotros no nos queremos quedar sin el streaming y sin canal 10, Y sin ustedes», reveló Cader, evidenciando el impacto de su trabajo.

Cader también hizo hincapié en la importancia de la sinergia entre el deporte y el turismo. «El deporte va de la mano del turismo, muchacho», enfatizó, lamentando que la Comisión no parezca comprender esta conexión vital para el desarrollo de la actividad.

La propuesta de Escape Libre ha sido clara: «Firmamos un contrato y no de exclusividad… que nosotros transmitimos gratis en Safari acá a fin de año». Sin embargo, Cader lamenta que, a pesar de su gratuidad, se encuentren con «palos en la rueda».