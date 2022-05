Niños y adolescentes de San Antonio y Las Grutas participan del Internacional de Ajedrez

El Torneo es organizado por la Secretaría de Estado de Cultura y comenzó ayer en el Complejo Cultural Cipolletti con la presencia de 300 ajedrecistas de 10 países y se desarrollará hasta el domingo 15 de mayo.

En este encuentro, guiados por el docente Rolando Romero y el adulto acompañante Micaela Canario, se encuentran los estudiantes locales:

Zerga, Ezequiel

Canario, Alejo

Quiroga, Baltazar

Ocampo, Nicolás

Romero, Florencia

Maidana Hugo

Blanco Pérez, Atahualpa

Valenzuela, María José

Reinoso, Danilo

Sáez, Andrés

Durante la apertura, el secretario de Estado de Cultura manifestó que “es una alegría trabajar en conjunto con la Municipalidad de Cipolletti, la Cámara de Comercio y la Federación Internacional y Argentina de Ajedrez. Vamos a dejar instituida esta fecha para la ciudad y la podemos denominar Torneo de los Valores”.

A su vez, Avalos destacó el trabajo de los maestros y maestras de ajedrez de toda la provincia. “Consiste en una labor cultural y deportiva, pero también social. En particular quiero destacar el trabajo de Hernán Trivisonno y Rubén Álvarez por sumarse a hacer posible este sueño que nunca se realizó antes en la Patagonia”.

Cabe destacar, que la entrada para el público es libre y gratuita. Participan de este evento Diego Flores, siete veces campeón argentino; Andrés Rodríguez, el mejor jugador uruguayo de todos los tiempos, recientemente campeón del Abierto de Mar del Plata; Sandro Mareco, campeón Iberoamericano; Florencia Fernández, ex campeona argentina; Alan Pichot, ex campeón mundial juvenil y Candela Francisco ex argentina campeona juvenil y ex campeona panamericana juvenil.

El barilochense Matias Handsztok, campeón argentino Sub 13, con una gran proyección en la disciplina será el representante local en esta cita nacional. Además, estarán presentes ajedrecistas de diferentes localidades de la provincia.

