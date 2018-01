No hay derecho… (Nota de opinión)

(por Julio Ramón Alcalde) La fiesta anual del “Gauchito Gil”, es desde hace 9 años, un acontecimiento esperado por toda nuestra comunidad y sus visitantes a lo largo de todo el año y congrega mayor cantidad de público que cualquier otro acontecimiento, rentado o gratuito, que se realice a lo largo de todo el año por estos lares.

El esfuerzo que desde su primera edición realizan Bochi Cedré y Ester García y un grupo de colaboradores, prácticamente desde el cierre de cada edición hasta la próxima, es realmente impresionante y encomiable, y permitió que se consagrara con el correr de las ediciones como un acontecimiento familiar donde disfrutar la música litoraleña y un rato de sano esparcimiento entre vecinos, turistas y promesantes al “gauchito milagrero”.

Nunca hasta anoche se registró, o al menos trascendió, un solo hecho incorrecto o violento, que empañara tanta alegría y tanto esfuerzo. Un minúsculo grupo de “los de siempre”, viejos conocidos de policías, fiscales y jueces, no solo empañaron la noche, sino que obligaron a suspender el espectáculo que transcurría en sana algarabía y que, si se mira bien, hasta podría haber sido causal de una tragedia si se producía un desbande o avalancha por miedo de los que solo había ido a disfrutar y pasarla bien.

El hecho que el herido haya decidido no denunciar a su agresor, cosa que a policía, fiscales y jueces no les costaría mucho averiguar, manda a ”vía muerta” cualquier acción tendiente a castigar y hacer responsables a quienes en su desprecio por las leyes y la vida normal parecieran no conocer limites a sus tropelías.

Creo que sería bueno y sano que los magistrados y policías actúen de oficio para establecer responsabilidades y responsables de este hecho y ponerlos a buen recaudo, porque no hay derecho que estos sujetos puedan arruinar esfuerzo, gastos, trabajos y la alegría de una comunidad que solo quería pasar un rato agradable con sus vecinos y visitantes, y que de una buena vez por todas “Será justicia”.