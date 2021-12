«No hay discusión posible» dijo Zgaib al referirse a la vacunación y el pase sanitario

El ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, manifestó que espera que no se mezcle la política en el tema y sostuvo que los datos son contundentes, dado que el 80 por ciento de los casos moderados a graves que requieren asistencia respiratoria no están vacunados.

«Uno quisiera estar un poquito más tranquilo», reconoció el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, y recordó cuando se comunicó la aparición de una variable de interés, la Omicron, por lo que «otra vez nos cambió la cara y visión que teníamos, porque es mucho más contagiosa».

Resaltó que hoy le interesa más vacunar, de modo de ir a buscar la primera dosis a quienes aún no han decidido vacunarse y la tercera antes del otoño. «El equipo de salud está muy cansado», expresó.

El funcionario explicó que cuando hay alguna internación en terapia lo primero que hace es consultar si están vacunados o tienen algún antecedente de salud. Remarcó que en las últimas internaciones moderadas y graves, que algunos necesitan asistencia respiratoria, el 80 por ciento no está vacunado. Enfatizó que es un dato relevante a la hora de diagramar estrategias.

«Espero que no se mezcle una discusión política y la grieta en el tema de salud porque si muestro que en internaciones y últimos fallecidos el 80 por ciento no tienen ninguna vacuna no hay discusión posible, porque estamos hablando de riesgo de vida, poner en tensión al sistema de salud, para mí la discusion termina ahí».

Aseguró que como responsable de salud de la provincia «no me gustaría que por las personas que han decidido no vacunarse poner de nuevo en tensión al sistema de salud, no pienso en política, sino en el esfuerzo que se ha hecho».

Insistió en que claramente circulan nuevas variantes pero los que están vacunados son los que mejor la pasan.

Al no ser obligatoria la vacuna, reconoció que no es fácil el tema del pasaporte sanitario. «Más que persuadir y seguir informando no podemos hacer, sin ser obligatoria no podemos hacer más que eso», reconoció y comentó que no es obligatoria porque está en período experimental, en tercer fase en todo el mundo.

En cuanto a la población vacunada en la provincia precisó que hay un 83 por ciento con dos dosis y 17 por ciento con tres dosis, de los mayores de 18 años.

Consultado por el turismo estudiantil dijo que de unos 45 mil estudiantes, sólo se dieron 60 postivios.