“No me canso de hacer lo que hago, algún día todos comprenderán que debemos vivir mejor”

Víctor Velázque, fue distinguido por su compromiso social, por el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste. Este vecino lleva adelante la consigna “Ayúdame a ayudar”, desde hace varios años, una iniciativa altruista, sin recibir un centavo, muchas veces en soledad.

El pueblo también lo reconoce como un hombre de bien público, por eso este fin de semana, en Las Grutas, junto a pobladores e integrantes de las Juntas Vecinales, realizaron una intensa maratón en pos de la limpieza de la villa balnearia.

En diálogo con Signos FM señaló “la verdad que no me canso de hacer esto, es necesario decirles a la gente simplemente que hay que vivir sin acumular o tirar basura, la limpieza es algo que debe ser común a todos” dijo con esperanza “algún día todos comprenderán que debemos vivir mejor”.

“Este fin de semana hicimos una nueva maratón, con todas las juntas vecinales, colaboraron con camionetas, en cada sector estuvimos trabajando y recolectamos una enorme cantidad de distintos tipos de basura” expresó que “estoy muy sorprendido de la respuesta inmediata que tuve de ellos y también tuve el apoyo de muchos empresarios, incluso algunos aportaron containers”.

“Es importante la colaboración diaria y que los vecinos entiendan, porque la vida es una sola, no debemos vivir en la contaminación y todos los días debemos ser mucho más limpios en nuestro entorno” mencionó el ciudadano.

“Yo no gano nada, no recibo plata, lo único que quiero son donaciones, incluso Transporte Las Grutas me donó el pasaje para que yo pueda cumplir con estas tareas en los tres centros urbanos, pero nada más, me siento muy acompañado por los vecinos” aseguró Velazque.

“Vos a terminar próximamente la maratón que íbamos a empezar en San Antonio y nos vamos a organizar con las juntas vecinales, por eso estaremos presente nuevamente en uno de los próximos fines de semana” sostuvo.

“Algunas personas piensan que estoy loco, pero si el 10% de nuestros vecinos algo lo que yo sigo haciendo estaremos muchos mejor” concluyó.

El resultado del fin de emana fueron: 403 bolsas de consorcio – 99 cajas de basura.