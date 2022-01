«No nos podemos relajar», pidió Iberó y apeló a la responsabilidad de cada uno

La doctora Mercedes Iberó brindó nuevamente el parte para informar sobre la situación del coronavirus, en cuanto a pacientes infectados y cómo avanza la vacunación. Mencionó que si bien están creciendo los casos no hay mucha ocupación en terapia y en estos casos el 70 por ciento no está vacunado.

Aún no está confirmada por el Malbrán la presencia de Omicrón. Señaló que lo importante es aislarse ante la presencia de síntomas pero remarcó que no es necesario hacer largas colas para testearse, aunque sí hay que acudir a un centro médico en caso de que los síntomas no sean leves.

Al comenzar el parte la doctora brindó un detalle de los casos activos en cada ciudad. En Bariloche hay 1.142 casos activos y 15 en Dina Huapi. «Está subiendo un montón la cantidad de casos en la provincia, pero no así los pacientes en terapia», resaltó. Comentó que en diciembre de 2020 había 3157 pacientes activos, con 72 personas graves en terapia. En diciembre pasado, 2.627 activos, con 27 en terapia y no todos en respirador. «Hoy nuestras camas en terapia, tenemos ocupación del 67,5 por ciento y tenemos pacientes en Cipolletti, 9; Allen, 3; Catriel, 2; Roca, 8; Bariloche, 4 y Viedma, 3», describió.

Mencionó por ejemplo que en Bariloche de 1.140 activos sólo hay cuatro en terapia, «hay una persona de 39 años, con respirador, con antecedentes previos y sin vacunarse», lamentó. Más del 70 por ciento de los pacientes en terapia no tienen vacunación o no tienen vacunación completa. Explicó que «tienen una dosis o dos y ya pasaron más de seis meses y están en terapia».

En cuanto a las variantes en la provincia, precisó que el último informe se recibió el martes del Malbrán y ninguna es Ómicron. Explicó que son de hace 14 días por lo que estiman que puede haber Ómicron por este crecimiento exponencial de casos, aunque esto no está confirmado por Malbrán. La variantes presentes en Río Negro son: Delta, Manaos, Reino Unido, Andina y California.

«No nos podemos relajar, con la vacunación logramos que no estén en terapia, pero no no contagiarnos», enfatizó y recordó que la única manera es usar el tapaboca, lugar ventilado, dos metros y alcohol.

«Por más que tenga 3 dosis me voy a contagiar igual, la manera de no contagiarme son las mismas medidas de siempre, la manera de no fallecer es vacunarme», aclaró.

Manifestó que en más de un millón y medio de dosis aplicadas en la provincia sólo hubo una complicación. «Las vacunas son seguras, previenen casos graves y necesitamos vacunarnos», afirmó agregó que «estamos llenando de colas los lugares para testeos». Remarcó que lo importante es aislarse ante los síntomas, «mucha gente sin síntomas decide ir a hisoparse para ver si puede salir, no es así, durante 5 días puedo empezar con síntomas, no sirve de nada ir a testearse, hacer colas, porque el testeo en sí es una manera de mandarme a aislar, cuando ya por tener síntomas me aíslo». Por supuesto que «si el síntoma no es sólo dolor de garganta, sino que mi estado general es malo y tengo fiebre altísima tengo que ir a la guardia, quizá necesito internación y no sólo ir a testear». Tiene que quedar claro que el testeo es para los sintomáticos.

En cuanto a la vacunación remarcó que faltan segundas dosis en muchos adolescentes y primera dosis en los niños, «hoy en Roca hay un nene de 3 años internado sin vacunación».

Insistió en que «de la única manera que frenamos esto es siendo totalmente responsables». (B2000)