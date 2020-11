“No queremos que la ordenanza del Consejo de la Mujer se modifique”

La concejal Vanesa Carmona, comentó en plena marcha esta mañana a Signos FM “estoy sorprendida e indignada por esta actitud del oficialismo de modificar la ordenanza del Consejo Local de las Mujeres, Género y Diversidades”.

“Es un derecho como mujeres locales que la ordenanza, así como está, debe ser puesta en funcionamiento” agregó que “en marzo presentamos el expediente y más allá de todo lo que mencionaron, la ordenanza debe ser respetada como se votó”.

“Enseguida se nos acusa que hacemos política, porque nosotros queremos que se hagan las cosas por el voto popular como lo establece la normativa, aquí nadie quiere que se direccionen nombres a dedo, porque al ser políticas públicas, no debe ser nadie puesto a dedo por ningún gobierno de turno, como pretende este” aseguró.

“Decimos esto porque hoy el oficialismo de JSRN presentó una ordenanza que elimina mucho de lo que se logró, esto lo quieren hacer sin participación ciudadana y repito que quieren poner a dedo, no es un tema menor, sucede en toda la provincia, en los municipios que gobierna JSRN, los integrantes del partido gobernante no quieren poner a funcionar los Consejos porque no quiere poner en marcha las políticas públicas tal como deben ser” sostuvo la edila del FDT.

“No es solo mi visión, sino de todo una multisectorial de mujeres que quieren que esto se conforme, son al menos nueve agrupaciones que tienen que ver con la lucha de las mujeres, que hoy están pasando un momento de mucho dolor y desesperanza” afirmó Carmona.

“Nos encontramos con este nuevo expediente, que forma irrespetuosa a todas, los concejales de JSRN ingresaron por mesa de entrada, me parece que esto no debe ser así, repito, aquí está claro que quieren direccionar las políticas públicas y no hacerla de forma democrática” añadió asimismo “esta ordenanza tuvo el consenso del colectivo de mujeres, nunca tuvieron la decisión de que se establezca la misma, ustedes escucharon las voces en la marcha que esta ordenanza no sufra modificación alguna, entendemos que ya ha tenido un proceso y tiempos de acuerdos suficientes” finalizó.