No se devolverán los días descontados por paro docente

La vocal gubernamental en el Consejo Provincial de Educación aseguró que es una política sostenida por la actual gestión y destacó la propuesta salarial presentada en la última paritaria. La vocal gubernamental en el Consejo Provincial de Educación, Romina Procoppo, confirmó que el Gobierno de Río Negro no devolverá los días descontados por medidas de fuerza docente, al tiempo que remarcó la voluntad de diálogo y la propuesta salarial que se presentó en la última reunión paritaria con el gremio Unter.

Procoppo participó del encuentro realizado en la Secretaría de Trabajo, encabezado por la ministra Patricia Campos, donde se abordaron distintos aspectos de la agenda educativa, principalmente el aspecto salarial. Allí, el Ejecutivo presentó una propuesta que abarca el trimestre julio-septiembre, que incluye incrementos porcentuales al básico y sumas fijas en distintos conceptos.

“La propuesta de máxima contempla un 1% al básico en julio, agosto y septiembre. Además, incluye una suma fija en el concepto de asignación docente de $20.000 en julio, $10.000 en agosto y $10.000 en septiembre. Estos montos se percibirán por cargo, no por agente, lo que significa que quienes tienen doble cargo lo recibirán duplicado”, detalló Procoppo.

Además, se ofreció una suma fija adicional de $40.000 por agente, que se liquidará en la última semana de julio, y un incremento en el ítem de movilidad destinado a docentes que se trasladan entre localidades para desempeñar sus funciones.

Respecto a uno de los reclamos del gremio, la funcionaria fue clara: “Unter solicitó que se evalúe la devolución de los días descontados por paro. Sin embargo, volvemos a manifestar que, desde el inicio de esta gestión, es una política de gobierno establecida por el gobernador y la ministra: día no trabajado, día no pagado. Por lo tanto, no se realizarán devoluciones”.

La vocal valoró la continuidad del diálogo durante el receso invernal, así como la disposición del gremio a sentarse a discutir. “En su último Congreso, Unter había determinado que, si no había propuesta salarial, iniciarían la segunda parte del ciclo lectivo con medidas de fuerza. Creemos que eso queda fuera de discusión porque el encuentro se realizó y la propuesta fue concreta”, expresó. Y añadió que esperan que el Congreso gremial del viernes analice la propuesta y dé su aprobación para garantizar el normal inicio de clases el lunes.

Durante la reunión, también se abordaron otras inquietudes vinculadas a aspectos administrativos como el trámite de licencias y la carga de certificados médicos. “Hubo una reunión con la Función Pública para ajustar procedimientos y mejorar la respuesta en estos trámites. El gremio se llevó respuestas concretas y se mostró conforme con lo trabajado en la mesa”, concluyó Procoppo. (Diario La Palabra)