No se utilizará Ibuprofeno inhalado en Río Negro

El Ministerio de Salud de Río Negro informó que no se aplicará en la provincia el denominado Ibuprofeno inhalado como tratamiento para el Covid. Afirman que hasta el momento no tiene evidencias científicas para su uso de esa forma. Además, no descartan los ensayos con suero equino.

En la conferencia de prensa que ofrece todas las noches la secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Ibero, explicó por qué no se usa como tratamiento alternativo contra el Covid el denominado ibuprofenato sódico. Desde hace algunos días se escucha de este tratamiento luego de que se conociera que en Córdoba se había hecho algunas experiencias con este medicamento en nebulizaciones.

“Respecto al Ibuprofeno no hay autorización desde el Ministerio de Salud de la Nación ni de la Anmat para su uso, y no existen ensayos clínicos. Nosotros no podemos hacer algo sin el aval de alguna entidad, o un ensayo clínico. El ibuprofeno lo tomamos vía oral y sabemos que en esa forma de administración produce tal efecto, en otra forma no hay nada que demuestre un efecto. No hay investigación científica y por lo tanto no es seguro”, explicó Ibero por la pregunta de una persona a través de las redes.

Esta mañana, en diálogo con LU19, Ibero agregó información respecto a la posibilidad de comenzar ensayos clínica con suero equino, experiencia que ya se comenzó a realizar en Neuquén.

Con el suero equino empezaron algunos ensayos. Nosotros por ahora no tenemos ofrecimientos para hacerlo; si apareciera la posibilidad de unirnos a algún ensayo lo haríamos. La idea de estos ensayos es conocer el nivel de efectividad del tratamiento, y se toman pacientes a quienes se les administra la medicación y a otros se les da placebos, y se compara”, explicó.

Agregó que todo tratamiento tienen que estar aprobados por un organismo, sino las responsabilidades de lo que pudiera pasar recaerían siempre sobre Salud. (LMCipolletti)

